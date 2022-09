Bakkerij Kimpe kijkt na 145 jaar en make-over alweer vooruit

Bakkerij Kimpe is sedert 1877 een gevestigde waarde in Kortemark. Al vijf generaties wordt de bakkersstiel doorgegeven van vader op zoon. Vandaag zijn Kurt Kimpe en Wendy Gysels de uitbaters, maar de volgende Kimpe staat al klaar om de fakkel over te nemen. Dat wordt dus de zesde generatie. 145 jaar bezig, en goed bezig, heet dat dan.

“Mijn over-overgrootvader Alexander Kimpe begon in 1877 een broodbakkerij in de wijk De Sneppe”, vertelt bakker Kurt (45). Samen met zijn vrouw Wendy (44) runt hij de bakkerij al 21 jaar. Ze hebben twee zonen: Brent (19) en Thibo (16). “Mijn overgrootvader Emiel Kimpe strikte in 1913 een molenaarsdochter, en bouwde met haar een bakkerij waar onze huidige winkel staat. Veel Kortemarkenaren zullen mijn grootvader Germain nog wel gekend hebben. Hij nam in 1956 de bakkerij over, samen met zijn vrouw Simonne.”

De toekomst is verzekerd: onze zoon studeerde dit jaar af als bakker aan Ter Groene Poorte

“Mijn vader Marc studeerde in 1969 ook af als bakker”, vervolgt Kurt. “Enkele jaren later stond hij zelf aan het roer van de bakkerij en hij leerde Kortemark en verre omstreken kennismaken met de befaamde Kreketaart. Samen met mijn moeder Christine Alliet vernieuwde en vergrootte hij de winkel, voor de eerste keer in 1977. In 2001 namen Wendy en ik de fakkel over, en we vernieuwden de winkel nog eens. 21 jaar later doen we dat opnieuw: we renoveerden de winkel volledig en breiden ons assortiment uit met diverse nieuwe, hartige producten.”

“Op zaterdag en zondag kan je vanaf nu bij ons vers fruitsap krijgen voor bij het ontbijt – geperst terwijl je erbij staat. Ook ons bestaande assortiment passen we aan om al onze klanten een unieke smaakbeleving te kunnen blijven aanbieden.”

Nog vlotter bediend

“We kijken ernaar uit om iedereen vanaf zaterdag 3 september te ontvangen in onze vernieuwde zaak, die vanaf nu een aparte in- en uitgang zal hebben, wat voor een nog vlottere service zal zorgen”, zegt Wendy. “We hebben een drietal weken met man en macht gewerkt om Bakkerij Kimpe in een compleet ander jasje te steken. Wie tijdens ons openingsweekend langskomt, trakteren we op een goodie bag met daarin heel wat waardebonnen en lekkernijen. De toekomst is alvast verzekerd, want onze zoon Brent studeerde dit jaar af als bakker aan Ter Groene Poorte; het Kimpeverhaal is dus zeker en vast nog niet ten einde.”