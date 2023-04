Bakkerij Espero schenkt dankzij giften klanten geld aan goed doel

Xavier Roussel (32) heeft vorige maand zijn gloednieuwe bakkerij Espero in de Leopold II-laan in Oostduinkerke-Bad geopend, met een uitdrukkelijke wens ibj de opening.

Zaakvoerder Xavier had bij de opening uitdrukkelijk gevraagd om geen bloemen of cadeaus te geven, maar een donatie te doen ten voordele van de vzw Kiekafobee. De familie Roussel verzamelde dankzij heel wat gulle giften 4.365 euro. Dat bedrag gaat integraal naar de vzw, die in Oostduinkerke appartementen huurt om kinderen met een levensbedreigende ziekte een zorgeloez vakantie te gunnen.

Espero is al negentig jaar een gerenommeerde zaak. Na een ambitieuze renovatie kan Xavier Roussel de familietraditie verder zetten in de gloednieuwe zaak, waar de klanten inkijk hebben in het atelier. Xavier treedt in de voetsporen van zijn vader Carlos en zijn moeder Carine, die de zaak in 1989 hadden overgenomen. Dat is Xaviers kinderdroom, want de bakkersstiel is volgens hem de mooiste die er bestaat. (MVO)

Leopold II-laan 223, www.espero-oostduinkerke.be, 058 51 11 04