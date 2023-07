Bakkerij Dumortier uit Rumbeke sluit definitief op 9 juli: “Het is tijd voor een andere uitdaging”

Bakkerij Dumortier stopt er na 27 jaar mee. Op zondag 9 juli kun je nog een laatste keer bij Johan en Ilse terecht. Daarna gaat het bakkerskoppel op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Verrassing alom: bakkerij Dumortier in de Izegemsestraat stopt ermee. “Op onze laatste openingsdag op zondag 9 juli trakteren we onze klanten op een hapje en een drankje en sluiten we daarna de bakkerij en winkel voorgoed”, bevestigen Ilse Pattyn (46) en Johan Dumortier (49). “We hebben nood aan een nieuwe uitdaging. Het was geen makkelijk beslissing”, aldus het bakkerskoppel. “We hebben het steeds graag gedaan, maar het bakkersleven valt niet te onderschatten. Het is welletjes geweest. We hadden en hebben eigenlijk geen sociaal leven. Wat we nu gaan doen, weten we zelf nog niet”, klinkt het.

Het koppel gaat nu op zoek naar een overnemer voor de bakkerij. “Stel dat we snel een koper-overnemer vinden, dan moeten we het huis ontruimen en heel wat huisraad overbrengen naar onze woning in Ter Beemden op de Bosmolens, waar we sinds een drietal jaar wonen. Indien er niet snel iemand wordt gevonden, krijgen we wat meer tijd.”

Beginjaren

“Ons verhaal in deze bakkerij begon op 23 augustus 1996, dat was onze openingsdag”, vertelt Johan. “Ik volgde een bakkersopleiding in Ter Groene Poorte in Brugge, deed vakantiejobs en was bakkersgast bij Stefaan Pattou, mijn voorganger en leermeester. In mei 1996 vroeg hij mij of ik interesse had om de zaak over te nemen. Na bedenktijd was het volmondig ‘ja’ en dan schakelden we een versnelling hoger: we trouwden op 9 augustus, op 13 augustus hadden we de sleutel en op 23 augustus was de opening. We waren van plan om dat zo’n 20 jaar te doen. Het zijn er uiteindelijk 27 geworden en we zijn tevreden hoe het gelopen is”, blikt Johan terug.

Het gebrek aan het hebben van een sociaal leven is voor het koppel niet de enige reden voor de stopzetting. “De administratieve rompslomp is er met de jaren alleen maar erger op geworden”, klinkt het. “Daarbovenop is het verdomd moeilijk om personeel te vinden voor de bakkerij en de winkel.” Ook de hoge energiekosten blijken te zwaar door te wegen. Johan en Ilse hebben een dochter Chloë, maar zowel zij als haar vriend staan niet te springen om in de bakkersstiel te stappen.

Vrije tijd

“Om mijn hoofd leeg te maken en om mijn fysieke conditie te onderhouden, ben ik een fervent wielertoerist bij het PeLAton met start en aankomst aan de Rista. Ik ben ook bestuurslid bij de Roeselaarse bakkersbond, en sinds kort ben ik ingelijfd bij West-Vlaanderen Bakmeesters. Deze functie zal ik logischerwijs moeten loslaten”, zucht Johan. “Ik hoop nu wat tijd te vinden om een aangename hobby te zoeken”, sluit Ilse aan. “Wellicht gaan we ergens deeltijds aan de slag, we zien wel wat op ons afkomt. Wel staat vast dat de bakkerij te koop staat. De koper krijgt er ons speciaal klaaskoekenrecept erbij”, lachen beide.

Op de vitrine staat in grote letters ‘bedankt’. Klanten die dat wensen, kunnen een boodschap schrijven in het afscheidsboek.

