Bakkerij Decruynaere staat te koop

“De loonkosten zijn in een jaar tijd 12 % gestegen, de prijzen van de grondstoffen swingen de pan uit en het feit dat ons atelier op een te grote afstand van de bakkerij ligt, maakt het te lastig voor mijn man,” zegt Eveline Decreus, echtgenote van Bart Decruynaere, telg van een bekende bakkersfamilie. De bakkerij op de hoek van de Oude Vestingsstraat en de Jan Palfijnstraat bestaat meer dan 50 jaar.

“Het was een oom van Bart die destijds met de bakkerij is begonnen,” zegt Eveline. “Zijn ouders hadden een bakkerij in Marke, in de Rekkemstraat, die wordt uitgebaat door zijn zus Leen Decruynaere en haar man Jan Santy. Bart werkte daar vanaf zijn 14de ieder weekend. Maar uiteindelijk werd hij drukker. 18 jaar had hij zijn eigen drukkerij, tot hij het ambachtelijke zag verdwijnen uit de drukkersstiel en de kans zag om de bakkerij van zijn oom verder te zetten. De bakkerij runt hij inmiddels 16 jaar. En hij gaat nog even door. Zijn atelier in de Toerkonjestraat in Marke staat te koop. Een atelier van meer 500 m². Atelier en winkel worden afzonderlijk verkocht. Zolang het atelier niet verkocht is, blijft de bakkerij open.”

Bart is 57 en volgens zijn vrouw is hij nog niet van plan om met pensioen te gaan. “Als de bakkerij stopt, zal hij vast nog wat anders gaan doen.” Maar de kans dat de bakkerij binnenkort voorgoed verdwijnt is dus helaas groot. De zoveelste kleine voedingszaak die er in Kortrijk de brui aan geeft.