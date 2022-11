Bakkerij De Knock gehuldigd naar aanleiding van Dag van de Ondernemer

Naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer op vrijdag 18 november ging het bestuur van Open VLD 8020 Oostkamp langs bij bakkerij De Knock met een ruiker bloemen en een fles lokaal bier.

Elk jaar huldigt Open Vld 8020 Oostkamp het ondernemerschap in Oostkamp. “We doen dit naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer die doorging op vrijdag 18 november. Onze Oostkampse ondernemers doen onze gemeente bruisen, ze zorgen voor werkgelegenheid, ze ondersteunen het lokale weefsel, ze geven schwung aan onze dorpskern en voorzien ons van onze broodnodige, met een knipoogje naar de bakker, producten en diensten. Om onze dankbaarheid te uiten hiervoor, kiezen we elk jaar symbolisch een ondernemer die we graag in de spotlight zetten. Ons bestuur koos dit jaar voor Bakkerij De Knock in de Kortrijksestraat te Oostkamp”, vertelt voorzitter Kristof Van Hoye.

De keuze voor bakkerij De Knock is niet zomaar gekozen. Karel en Wanda Deknock – Sobczyk zijn jonge ondernemers die met passie en liefde voor het vak er elke dag voor gaan, gebaseerd op een 140 jaar oude familietraditie. Open Vld 8020 zien de bakkers als symbool voor het lokale ondernemerschap, dicht bij de mensen. Het is ook een branche waar de energiecrisis er extra hard in toeslaat. Onze warme bakkers zijn met hun doorzetting en optimisme in die zin, zeer inspirerend op anderen.

(GST/ Foto GST)