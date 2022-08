Bakkerij De 3 B’s sluit na bijna 30 jaar de deuren: “Stoppen op een hoogtepunt”

Na 29 zomerseizoenen trekt Isabelle Debusschere de deur van bakkerij De 3 B’s straks voorgoed achter zich dicht. “We namen deze beslissing dit voorjaar al, omdat het ons te zwaar werd en we wilden stoppen op een hoogtepunt”, vertelt ze. Het gebouw gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwe appartementen.

De 3B’s, dat zijn de drie Bussches. Isabelle Debusschere (49) was amper 20 jaar oud toen ze in 1994 samen met haar man Johan Vandenbussche (55) en haar schoonvader de vennootschap oprichtte. “Enkele maanden later behaalde ik mijn diploma als fiscalist, maar ik had toen al beslist dat ik mijn man zou bijstaan in de bakkerij”, begint ze.

“Die zomer moest ik meteen drie maanden non-stop werken, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Dat was een harde leerschool, waarbij ik veel geweend heb. Zo leerde ik wel meteen de stiel als verkoopster en ik kreeg de smaak al gauw te pakken. Ik hou vooral van het sociaal contact in de winkel. Veel klanten komen hier al jarenlang en beschouw ik als mijn familie”, zegt ze geëmotioneerd.

Bij onze jobs hoort een specifieke levensstijl

Topsport

De jongste jaren begon het harde labeur echter wat in de kleren te kruipen. “Er is niet alleen het vele werk voor en achter de schermen, maar ook het lastige werkritme voor Johan als bakker. Wij leefden dertig jaar lang als topsporters en volgden daarbij een Spartaans regime, waarbij we heel veel feesten aan ons voorbij lieten gaan. De energie om die levensstijl vol te houden, kunnen we nu echter niet meer opbrengen. In plaats van te verminderen en achteruit te bollen, kiezen we er liever voor om ineens te stoppen”, legt Isabelle uit. Zo wordt dinsdag 30 augustus haar laatste werkdag achter de toonbank. Daarna zal zij deeltijds een administratieve job uitoefenen bij een familiebedrijf. “Na enige renovatiewerken zullen Johan en ik vanaf juni 2023 ook twee B&B-kamers uitbaten bij ons thuis in Beveren aan de IJzer, waar we dan alvast enkele van onze trouwe klanten verwachten terug te zien. Maar bovenal willen we voortaan wat van het leven genieten”, vertelt ze.

Succesverhaal

De bekende zaak in de Strandlaan gaat in oktober tegen de vlakte, waarna daar een nieuw gebouw met een winkel, drie luxe-appartementen en een penthouse zal worden opgetrokken. “Uiteraard zal ik traantjes laten wanneer we hier volgende maand alles leeghalen, maar ik troost mij met de gedachte dat er een mooi project in de plaats komt. De bloemenwinkel van Fran Salomez verhuist namelijk naar hier”, weet Isabelle. “We zullen het werk, ons personeel en de klanten missen, maar we nemen afscheid met een gevoel van dankbaarheid, vriendschap en trots. We zijn heel fier op het succesverhaal dat we hier de voorbije dertig jaar samen hebben geschreven”, klinkt het.