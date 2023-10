Bakkerij Chris in Middelkerke maakt plaats voor flatgebouw

Op dinsdag 24 oktober sluit Bakkerij Chris aan de Oostendelaan 6 na een kwarteeuw definitief de deuren. “Toeval dat het precies 25 jaar is, maar bouwpromotoren kochten een vijftal aaneengrenzende huizen op, waaronder onze bakkerij, die plaatsmaken voor een nieuw appartementencomplex”, stelt Véronique Debruyne (52), geflankeerd door bakker Chris Dewulf (54).

Het is een bekend gegeven, de jongste jaren zijn projectontwikkelaars op zoek naar bouwgrond, oude gebouwen of leegstaande woningen om die individueel of samen om te vormen tot een flatgebouw. Bakkerij Chris is in de Oostendelaan een van deze gebouwen. Op 1 juli 1998 namen Chris Dewulf en Véronique Debruyne, twee werklustige dertigers afkomstig uit Vlissegem, de bestaande bakkerij van Carlos en Myriam De Jonckheere over. In geen tijd veroverden ze de harten in Middelkerke.

“We werden uitstekend opgevangen door onze buren en zijn intussen een van de langst bestaande zaken in de straat. Het straatbeeld onderging in die 25 jaar een constante metamorfose. Intussen zijn bekende zaken als De Leeuw van Vlaanderen, restaurant ‘t Visserke, Mortier Kolenhandel en Coiffeur Rik uit het straatbeeld verdwenen. Volgende week is het onze beurt”, aldus Véronique.

Op adem komen

Bakkerij Chris sluit op dinsdag 24 oktober definitief de deuren. Intussen maken bakker Chris en eega Véronique, bijgestaan door de dochters Fauve en Eline, het huis stilaan leeg. “We verhuizen weer naar Vlissegem, waar we het ouderlijke huis de jongste maanden in gereedheid gebracht hebben om er ons te vestigen. Niet meteen weer een bakkerij, we zien wel wat er op ons afkomt. We zijn nog te jong om op onze lauweren te rusten. De komende tijd gebruiken we om even op adem te komen na deze drukke en hectische maanden. We zullen wel onze klanten missen. Telkens de zomer naderde zagen we weer onze vakantiegangers in de winkel. Elk jaar een leuk weerzien. Het wordt wennen zonder hen en de buren”, besluit Véronique. Chris is het hier duidelijk mee eens. (GK/PG)