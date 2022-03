Bakkerij Chaudpain verhuist van Sijsele naar Beernem

Vijf jaar nadat ze de bekende bakkerij Moulaert in de Dorpsstraat in Sijsele overnamen, hebben Stan Roose en Judith Fransoo van Chaudpain grote plannen. Het koppel kocht het postkantoor van Beernem en zal, na grondige verbouwingen, hun bakkerij naar dit pand verhuizen.

De Sijselenaars en bij uitbreiding Dammenaars hebben bakkerij-patisserie Chaudpain in de Dorpsstraat duidelijk in hun hart gesloten. Vijf jaar nadat ze de bekende bakkerij Moulaert – die toen meer dan 180 jaar tot dezelfde familie behoorde – is de zaak een vaste waarde geworden. Meer zelfs: in een lezerswedstrijd van een dagblad werd Chaudpain dit jaar zelfs verkozen tot beste bakker van Damme.

Uitbaters Stan Roose en Judith Fransoo leerden elkaar kennen toen ze beiden bij bakkerij-patisserie Painture aan de slag waren. Stan werkte er als bakker en Judith als jobstudente. De vonk sloeg over en ze besloten samen een eigen bakkerij op te starten. En toen bakkerij Moulaert over te nemen was, twijfelden ze niet lang en zo startte hun Sijseelse avontuur, waarbij Judith zich met veel overgave op de patisserie stortte terwijl Stan de broodjes bakte.

Maar aan dat verhaal komt dus binnenkort een einde, alvast in Sijsele. Stan en Judith hebben namelijk het al een tijdje te koop staande postkantoor in Beernem, in de Parkstraat, aangekocht en hebben daar grote plannen mee. “Het is de bedoeling dat we onze activiteiten daar gaan verderzetten”, bevestigt Stan.

Goede locatie

“Het is een ruim pand op een goede locatie, niet ver van het bekende restaurant De Afspanning ook, met veel parkeergelegenheid erbij. In Sijsele was uitbreiding niet mogelijk en we hebben er ook geen eigen parking. Bovendien is er in Beernem momenteel zeker vraag naar een nieuwe bakker. Eigenlijk was het altijd al ons idee om ons in die regio te vestigen maar toen we op zoek gingen destijds was die mogelijkheid er niet. We zijn nog behoorlijk jong, dus als we zo’n stap willen zetten, moeten we het nu doen.” En opmerkelijk: de dienstverlening van BPost zal in het nu verkochte pand actief blijven maar dan wel in een kleinere locatie binnen het geheel.

In Beernem is er zeker vraag naar een nieuwe bakker

De Sijselenaars moeten hun favoriete broden, ontbijtkoeken en taartjes van Chaudpain nog niet direct missen. “Er zijn nog heel wat verbouwingswerken uit te voeren aan die zaak. Een postkantoor tover je immers niet zomaar om in een bakkerij. Dus ik veronderstel dat het zeker nog wel een jaar tot anderhalf jaar zal duren voor we hier in Sijsele stoppen en in Beernem starten”, verduidelijkt Stan. “En intussen kijken we natuurlijk uit naar een goede overnemer voor de bakkerij hier in Sijsele.”

(PDV)