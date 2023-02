Bakkerij Aux Délices in Le Bizet heeft nieuwe uitbaters

Met Jean Barthélémy (53) en Annie Claude (46) krijgt bakkerij Aux Délices twee nieuwe kapiteinen aan het roer. Het levenswerk van de vorige uitbaters wordt hiermee verder gezet en kan de volledige streek blijven genieten van vers brood en patisserie. “En te denken dat het allemaal met een éclair begon” lacht Jean.

Lachen, het is het sleutelwoord in alles wat Jean en Annie ondernemen. Met een brede glimlach worden de klanten van bakkerij Aux Délices, weggemoffeld in een absolute uithoek van het land, keer op keer bediend.

“Je kan het zo bekijken, een uithoek van Le Bizet en zelfs van het land want we zitten hier echt in de punt”, horen we van Jean. “Ik bekijk het eerder als een kruispunt van culturen en nationaliteiten, waar we iedereen kunnen laten meegenieten van onze heerlijke patisserie. Zelf zijn we trouwens van Parijs afkomstig dus Frankrijk, mijn thuisland, ligt hier gewoon aan de overkant van de straat.”

Niet lang twijfelen

Het is met patisserie dat het voor Jean, een laatbloeier in de branche, allemaal begon. “Toen ik 17 jaar was beet ik voor het eerst in een eclair, een ervaring die ik nooit zal vergeten. Hij was overheerlijk en ik wist voor mezelf dat ik dat ooit zelf zou kunnen realiseren. Met 50 levensjaren op de teller begon ik met de nodige studies en toen ik recent zag dat bakkerij Aux Délices over te nemen stond, moest ik niet lang twijfelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Le Bizet mij heeft gekozen en niet omgekeerd want het gehucht voldoet aan zowat alles waar we naar op zoek waren.”

Op de vraag wat Jean nu als zijn topproduct naar voren zou schuiven, krijgen we meteen een antwoord. “Dat moet zonder twijfel onszelf zijn”, schatert hij het uit. “Neen, natuurlijk is patisserie een beetje ons paradepaardje maar we bieden een breed assortiment aan heerlijk brood of zelfs belegde broodjes aan. We blijven ook niet bij de pakken zitten en luisteren voortdurend naar wat de klanten vragen en zeggen. Als we ergens iets kunnen bijsturen of iets nieuws kunnen proberen, dan gaan we het zeker niet laten.”