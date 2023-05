Bakker Tijs (31) viert vijfde verjaardag met workshops

Na een tijdelijk verblijf in Londen startte Tijs Van Canneyt (31) in 2018 aan zijn bakkersavontuur. Vijf jaar later baat hij samen met zijn vriendin Louise Gevaert (32) het ondertussen bekende ‘ExtraBrood’ uit bij hun woonst in Sint-Baafs-Vijve. Wekelijks rollen duizenden deegproducten er uit de oven. Tijs blikt terug op vijf boeiende jaren en viert het jubileum met workshops en brunches in zijn atelier.

Het verhaal van Tijs Van Canneyt begon in 2015. De nu 31-jarige Wielsbekenaar woonde toen in Londen. Hij vond het bizar dat het in zo’n bruisende stad moeilijk bleek om kwalitatief brood te vinden. Na enkele maanden zelf te experimenteren ging hij er aan de slag bij een kwaliteitsbakker. Terug in België rezen de eerste ideeën voor een eigen zaak. In 2018 startte Tijs met een klein hartje zijn eigen atelier in Biblab, in de voormalige bibliotheek van Waregem.

Hij sloeg meteen zijn eigen weg in door met abonnementen te werken. “Op die manier ging ik verspilling tegen en creëerde ik een andere manier van werken dan de traditionele bakker. Louise heeft nadien een website gemaakt waar klanten bestellingen konden plaatsen.” Twee jaar na de start verhuisde ExtraBrood naar een nieuw huis en atelier in Sint-Baafs-Vijve, op de grens met Wakken. Anno 2023 staat Tijs bekend voor zijn signatuur-desembrood, bladerdeeg en zelfs focaccia en pizza.

Hij blikt terug op de avontuurlijke eerste vijf jaren. “De markt is snel en sterk veranderd”, stelt hij. “Zo vielen er tijdens de coronacrisis veel zekerheden weg, maar groeide de aandacht voor de korte keten. Ik kies er bijvoorbeeld voor om met lokale boeren samen te werken, die de tarwe voor mijn bloem telen. Dat geeft een toegevoegde waarde aan mijn brood.”

De oorlog in Oekraïne zorgde het afgelopen jaar voor een grote druk op de toevoer van tarwe. “Het toont opnieuw aan dat het een goede keuze is om met lokale boeren samen te werken.” ExtraBrood ontving in 2021 zelfs het label ‘100% West-Vlaams’. “Een heel leuke erkenning”, vindt Tijs.

Efficiënt

Ook op arbeidsvlak pakt de Wielsbekenaar het anders aan. “Louise en ik gaan op zoek naar een zo efficiënt mogelijk productieproces. Wekelijks heb ik twee heel intense bakdagen, maar op die manier blijft er nog voldoende tijd en energie over voor het leven naast de bakkerij. “Veel bakkers stoppen door lichamelijke klachten. Ik ben daar heel bewust mee bezig en hecht veel belang aan een gezonde werkomgeving. Ik speel baseball en wil dat nog lang blijven doen.”

Tijs is voorzitter van Base- en softballclub Wielsbeke Pitbulls. Het koppel viert het vijfjarig jubileum van ExtraBrood met brunches en workshops in het atelier. “Dat willen we iedere maand één keer organiseren. Op die manier kunnen we in gesprek gaan met de klanten en de werking van ons atelier laten zien. We blijven inzetten op smaakbeleving en zetten daarnaast hard in op de betrokkenheid tussen maker en afnemer.”

“Mensen samenbrengen rond eten, daar krijgen we het echt warm van. We streven er dan ook naar om verder te evolueren naar een echte community bakker, met degelijk, goed en vullend brood als rode draad”, besluit Tijs. (LV)

Alle info vind je op www.extrabrood.be.