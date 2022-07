Badstad Oostende in de running om fabriek voor blusvliegtuigen te bouwen

Het Oostendse stadsbestuur heeft een intentieverklaring ondertekend waarin het zegt dat het de ideale omstandigheden wil creëren om een fabriek te bouwen waar een nieuwe generatie Belgische blusvliegtuigen gebouwd kan worden.

Dat de fabriek er komt is zo goed als in kannen en kruiken, maar of ze in Oostende komt blijft echter koffiedik kijken. Al heeft de badstad heel wat troeven in handen.

450 arbeidsplaatsen

450 extra arbeidsplaatsen: dat is waar Oostende momenteel mee flirt. De Belgische start-up Roadfour heeft drie locaties op het oog waar het een fabriek wil neerpoten dat in de toekomst blusvliegtuigen zal bouwen: twee Franse steden en Oostende zijn in de running.

“We zijn momenteel met verschillende regio’s in België en Frankrijk aan het onderhandelen”, bevestigt Cedric Savineau, head of aerostructure bij Roadfour. “Oostende staat als enige stad in België op onze shortlist. Een kans op drie dus dat de fabriek aan de Belgische kust wordt gebouwd.”

Troeven

Savineau onderstreept de troeven van de kuststad. “We zijn zelf gebaseerd in Brussel en we krijgen heel veel steun van de lokale en federale overheden. Dat zorgt ervoor dat het project veel gemakkelijker vooruit gaat. Dat alleen al is een heel sterke troef.”

“Bovendien heeft de Oostendse luchthaven een hele grote ‘runway’ met niet heel veel trafiek en dat leent zich er perfect toe om onze vliegtesten uit te voeren. En dan is er nog de aanwezigheid van de zee. We hebben het water nodig om onze testfases te doen van ons amfibievliegtuig”, aldus Savineau.

Volgens Savineau heeft Oostende nog een troef. “In Oostende en in de ruime omgeving is er een heel sterk academisch ecosysteem aanwezig”, verduidelijkt de man. “Er zijn verschillende gespecialiseerde scholen in aerotechnieken in Oostende en Vlaanderen.” Savineau zegt de knoop tegen eind dit jaar door te hakken. Binnen drie jaar zou de fabriek operationeel zijn.

In Oostende klinkt de interesse als muziek in de oren. Tijdens de zitting van 1 juli werd een intentieverklaring ondertekend waarin de stad zegt om de ideale omstandigheden te willen creëren om een fabriek te bouwen waar een nieuwe generatie Belgische blusvliegtuigen gebouwd kan worden.

“Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd om een of meerdere fabrieken te laten bouwen door Roadfour op ons grondgebied”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

“In de komende weken willen wij gedetailleerde discussies voeren met het bedrijf over de behoeften en op welke manier wij als partners samen kunnen werken. We hebben heel wat troeven in handen.”

De interesse van Oostende blijkt groot. “450 jobs is veel en niet onbelangrijk: er zijn nog heel veel mensen die aan de slag kunnen. We merken dat er veel interesse is in onze luchthaven en we willen diversiteit. Er zijn enerzijds de passagiers- en de cargovluchten en dan komt daar ook nog eens deze activiteit bij. Oostende is een aantrekkelijke partner om in te investeren en deze fabriek kan wel degelijk een toegevoegde waarde zijn. Niet alleen voor Oostende, maar ook voor de omliggende steden en gemeenten”, besluit de burgemeester.