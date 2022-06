Babyspeciaalzaak Mimi Babyopent in Oostkamp

Langs de Kortrijksestraat 87A in Oostkamp opende de nieuwe babyspeciaalzaak Mimi Baby de deuren. Het gezicht van Mimi Baby is Eline Kennes (34) die achter de schermen wordt bijgestaan door haar broer Niels Viaene (24). Ze bieden een rijk gamma aan geboortelijsten, baby essentials, kaartjes en doopsuikers aan.

Eline is mama van Estelle (8) en Achille (4), en echtgenote van Anthony (35). Ze studeerde mode en creatie. Later volgde ze schoonheidszorg in het volwassen onderwijs. Ze deed ervaring op in de retail bij Rituals en daarna als vertegenwoordigster bij ProNails om dan de sprong naar het zelfstandig ondernemen te maken.

Betaalbaar

Haar broer Niels is alleenstaand en studeert handelswetenschappen aan de KU Leuven in Brussel. Zijn droom was altijd om zijn studies met het ondernemerschap te combineren.

Voor hij zijn universitaire studie begon, behaalde hij een bachelordiploma Global Business Management aan Vives in Brugge. In zijn vrije tijd werkt hij als privéchauffeur voor Get Driven en organiseert hij met een goede vriend unieke evenementen.

“Mimi Baby Oostkamp staat voor betaalbare leuke exclusieve merkjes. De persoonlijke service die wij bieden is ons sterkste punt. Wij zorgen ervoor dat de mooiste periode in het leven van een mama en papa vlekkeloos en met de correcte artikelen verloopt”, vertelt Eline.

Advies op maat

“Ondernemen zit in ons bloed en als mama is Eline de geknipte persoon om advies op maat te geven aan de toekomstige ouders. Het is dan ook een droom die uitkomt om zelf deze zaak op te starten met artikelen die nauw aan het hart liggen. Samen met mijn zus zijn we een sterk duo die elkaar goed aansluiten”, voegt Niels toe.

“Oostkamp is ook de perfecte locatie qua bereikbaarheid en jonge gezinnen. De middenstand in Oostkamp is dan ook ongekend in z’n samenwerken en elkaar ondersteunen. We zijn hier hartelijk ontvangen.” (GST)

Info: 0473 83 78 44, info@mimibabyoostkamp.be,www.mimibaby.be