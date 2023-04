B.I.G. uit Waregem neemt B2B-groothandel in vloeren Signature Floors over en versterkt daarmee positie op Australische en Nieuw-Zeelandse markt

Voor Beaulieu International Group (B.I.G.) uit Waregem betekent deze overname een opportuniteit om haar positie in Australië en Nieuw-Zeeland uit te breiden naar een sterkere commerciële focus en een breder productportfolio binnen haar vloeroplossingen.

B.I.G. is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst heeft getekend met Signature Floors, een Australische B2B-groothandel in vloeren, om zijn volledige activiteitenpakket over te nemen. Door deze overname zullen beide bedrijven hun groeimogelijkheden in zowel zachte, resilient als harde vloeren in Australië en Nieuw-Zeeland versterken.

Oplossingenportfolio verder versterken en uitbreiden

Als onderdeel van haar bedrijfsstrategie, investeert B.I.G. actief in belangrijke groeimarkten, strategische bedrijfssegmenten en geografische regio’s om haar oplossingenportfolio verder te versterken en uit te breiden. CEO Pol Deturck licht toe: “Deze overname biedt mooie kansen voor alle stakeholders, voor onze klanten, leveranciers en medewerkers. Zowel B.I.G. als Signature hebben solide posities als leiders in de vloerenindustrie en een gedeelde toewijding aan duurzaamheid, productinnovatie, design en klantenservice.”

Signature Floors is een Australische B2B-groothandel in vloeren voor detailhandelaren, commerciële aannemers, architecten-ontwerpers en eindgebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf is opgericht in 1989, heeft 120 werknemers en is eigendom van twee familiale aandeelhouders die beiden actief zijn in het bedrijf. Signature heeft kantoren, magazijnen en showrooms in Melbourne en Auckland, verspreid over drie locaties.

“Opwindende kans”

Signature CEO Richard Braic voegt hieraan toe: “De toetreding tot B.I.G. is een opwindende kans voor Signature Floors. Met hun wereldwijde middelen om ons te ondersteunen, zullen we duurzame en innovatieve producten blijven creëren die zijn afgestemd op de behoeften van onze lokale markt. We kijken ernaar uit om te zien hoe onze synergiën toekomstige groei kunnen stimuleren.”

Samen zullen B.I.G. en Signature in de komende maanden hun verkoop- en bedrijfsactiviteiten integreren, waardoor de bedrijfscontinuïteit voor klanten, partners, leveranciers en werknemers wordt gewaarborgd.

B.I.G. en Signature verwachten de transactie eind april af te ronden. Er worden geen financiële details bekendgemaakt.