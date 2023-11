AZ West in Veurne heeft gloednieuwe website: “Prijsramingstool om opnamekosten in te schatten”

De website van het AZ West in Veurne steekt in een volledig nieuw jasje. Het biedt voortaan ook belangrijke digitaliseringsinitiatieven aan. En het verschaft meer dan ooit informatie aan bezoekers en patiënten. “Gloednieuw is bijvoorbeeld de prijsramingstool”, meldt het ziekenhuis. “Deze tool stelt patiënten in staat om een schatting te maken van de opnamekosten voor meer dan tweehonderd verschillende procedures binnen AZ West.”

De website van het ziekenhuis in Veurne werd grondig opgefrist en gemoderniseerd. Het ziekenhuis kondigt nu met trots de nieuwe website aan, met een sterke focus op patiëntenzorg, transparantie en toegankelijkheid, zet het ziekenhuis digitale stappen om de gezondheidszorg van morgen mee vorm te geven.

“AZ West heeft de modernisering omarmd en is toegewijd aan het verbeteren van de zorgervaring voor patiënten en de bredere gemeenschap. De nieuwe website is ontworpen met het oog op toegankelijke informatie, begrijpelijke taal en transparante communicatie, met volledige inachtneming van patiëntenrechten. Hiermee willen ze de patiënten ondersteunen met de informatie die ze nodig hebben en hen helpen beter geïnformeerd te zijn over de financiële aspecten van hun zorg.”

Prijsramingstool

Een opmerkelijke toevoeging aan de website is de gloednieuwe prijsramingstool. Deze tool stelt patiënten in staat om een schatting te maken van de opnamekosten voor meer dan tweehonderd verschillende procedures binnen AZ West. Deze transparante benadering helpt patiënten om weloverwogen beslissingen te nemen over hun zorg. Er is ook een nieuw gedeelte toegevoegd waar patiënten gedetailleerde informatie kunnen vinden over verschillende behandelingen, onderzoeken en aandoeningen. Daarnaast beschikt de website over een krachtige zoekfunctie die kan helpen om snel en gemakkelijk de benodigde informatie te vinden.” (JH)