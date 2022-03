Axelle en Tibo openen straks Kaashuis Bovèr in De Haan

Toen ze twee jaar geleden plots thuiszat door corona, besloot Axelle Vermandele (26) zich om te scholen tot kaasmeester. Nu ze die tweejarige opleiding met succes voltooide, opent ze samen met haar vriend Tibo Borgoo (32) haar eigen kaas- en delicatessenwinkel in hartje De Haan. Mooi meegenomen, is dat ze als eersten de nieuwe aantrekkingspremie voor startende handelszaken kregen van de gemeente. “We willen een meerwaarde zijn voor De Haan”, klinkt het.

Kaashuis Bovèr gaat open in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 maart. “We voorzien tijdens het openingsweekend een aantal proevertjes voor de klanten, waaronder een goeie raclette. De mensen zijn nu al heel nieuwsgierig naar onze zaak, wat voor ons extra motiverend is om deze nieuwe uitdaging aan te gaan”, zegt Axelle, die voorheen als kok werkte.

“Tot door corona de verveling toesloeg en ik dacht: waarom mezelf niet omscholen tot kaasmeester? Kaas is een boeiend en veelzijdig product waar je net zoals bij wijn kunt blíjven over bijleren”, aldus Axelle. Behalve honderdvijftig (!) soorten kazen, zal je in Kaashuis Bovèr ook fijne charcuterie en andere bijbehorende delicatessen kunnen vinden.

Huisbereid

“Op termijn willen we ook graag verse bereidingen met kaas aanbieden. Huisbereide kaaskroketten, bijvoorbeeld. Kaas nodigt uit om creatief te zijn.” Kaasplanken en verrassingsbrood zullen ook tot het assortiment behoren. Axelle en Tibo willen immers een totaalpakket aanbieden. “Voor de selectie wijnen lieten we ons bijstaan door een gerenommeerde sommelier. In combinatie met mijn eigen kennis van kazen, hopen we zo echt een meerwaarde te worden voor onze gemeente.”

“Onze slogan? Say cheese to De Haan”, knipoogt Axelle. Axelle en Tibo namen met Kaashuis Bovèr hun intrek in de Marktstraat 6, waar ze een leegstaand pand omvormden tot een gezellige, moderne winkel. Ze zijn de eerste handelszaak in De Haan die de nieuwe aantrekkingspremie van 5.000 euro toegekend kreeg. “Met die premie willen we leegstand tegengaan en het lokaal winkelen in onze gemeente stimuleren door meer detailhandel en buurtwinkels aan te trekken”, zegt schepen van Lokale Economie Marleen De Soete (Samen Vooruit!).

Tot slot nog een weetje: Bovèr is een samentrekking van de familienamen van Axelle en Tibo. “Dat accentje op de -e, dat is voor de uitspraak”, glimlacht Axelle.

