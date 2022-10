Aviko opende de modernste frietfabriek van Europa

Donderdag had op de industriezone Sappenleen de opening plaats van de modernste frietfabriek van Europa, goed voor een investering van 210 miljoen euro. Een zeer indrukwekkend geheel, want Aviko behoort niet voor niets tot de top vijf van aardappelverwerkende bedrijven van de wereld en bestaat exact 60 jaar.

Europees marktleider Aviko, van Nederlandse oorsprong, pootte in Poperinge een site van acht hectare neer, die 220.000 kilo aardappelvlokken en maar liefst 3,5 miljoen kilo diepvriesfrieten produceert per week. “Ruimschoots voldoende om elke Belg wekelijks een pakje friet voor te schotelen. Een friettunnel van 67 m lang en een vrieshuis van 42 m hoog met de oppervlakte van een voetbalveld moeten de sterke positie en de groei van Aviko bestendigen”, zegt Cor Coole, projectmanager in Poperinge. Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) betreft het de grootste investering in Poperinge ooit. Aan gastspreker Vlaams minister-president Jan Jambon vroeg hij meteen naar uitbreiding van de industriezone in de Hoppestad.

Belgische frieten nummer één van de wereld

De wereldwijde vraag naar aardappelproducten stijgt jaarlijks gemiddeld met 4%, vooral dankzij de groeiende behoefte in Centraal- en Oost-Europa en Azië. Een extra motivatie voor Aviko om zich te versterken in hét land van de friet. Ons land is sinds een vijftal jaar de grootste producent van diepvriesfrieten ter wereld. Aviko heeft voor de regio Vlaanderen gekozen door de centrale ligging in de Noordwest-Europese aardappelgordel, de knowhow in de regio en de kennis en de toegewijdheid van de Belgische medewerkers. De Poperingse site ligt letterlijk tussen de aardappelvelden en op een figuurlijke steenworp van de grens met Frankrijk. Daarom is het weinig verrassend dat tot 40% van de 193 werknemers, die in vijf ploegen werken, Fransen zijn. Nieuwe medewerkers zijn nog steeds welkom. Ook in het vlakbij gelegen Proven, met het vroegere Eurofreez de oorspronkelijke site van Aviko in België, werken ongeveer 200 medewerkers. Daar worden bijvoorbeeld purees, gratins en andere aardappelspecialiteiten bereid terwijl de productie in Poperinge aan frieten en aardappelvlokken gewijd is met een wereldwijde afzetmarkt.

Honderd soorten frieten

In totaal telt Aviko een assortiment van ruim honderd aardappelproducten, verkrijgbaar in meer dan 110 landen. Aviko kan wel honderd soorten frieten verwerken, die verschillen in aardappelsoort, afmetingen, kleur en gaartijd, om de verschillende verpakkingen niet te vergeten. Het vriesmagazijn is volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd, met een menselijke inbreng die tot een minimum wordt beperkt. Niets van de aardappelen gaat verloren.

Veevoeder

Elke patat heeft een schilverlies van 8% en met bijna 40 miljoen aardappelen per week blijven er aardig wat schillen over. Daarvan wordt er veevoeder gemaakt. Bij het snijden van de aardappelen komt een vloeistof met zetmeel vrij, dat gerecupereerd wordt om bijvoorbeeld te gebruiken bij de productie van behanglijm of papier.

“Bij Aviko zijn we blij dat we oplossingen hebben om de schillen en de zetmeelvloeistof te recycleren. Toch blijven we intens onderzoeken hoe het nog beter kan. We zoeken alternatieven om de restanten van een aardappel naar een hogere toegevoegde waarde te kunnen tillen, in bijvoorbeeld de voedingssector”, zegt Cor Koole nog.

Duurzame frietfabriek

“De site in Poperinge heeft in de eerste plaats een duurzaam transportbeleid dankzij de uitstekende ligging te midden van de West-Vlaamse aardappelstreek. Alle aardappelen komen rechtstreeks van de velden in de directe omgeving, zo worden er geen onnodige kilometers verreden. De warmtekrachtcentrale en de 2.572 zonnepanelen op het dak van het vrieshuis leveren samen voldoende elektrisch vermogen op voor de autonome werking van de site. De vetgeur die vrijkomt van de bakoven wordt grotendeels verbrand met biogas dat Aviko zelf genereert, zodat er enkel schone en nagenoeg geurloze lucht de fabriek verlaat. Dat ‘zelfgemaakte’ biogas komt vrij wanneer bacteriën aan het afvalwater toegevoegd worden en het water zo op een biologische manier gezuiverd wordt. Een deel van het gezuiverde water komt terecht in een bufferbekken dat boeren kunnen gebruiken in tijden van droogte”, zegt Hans Meeuwis, CEO van moederbedrijf Royal Cosun.

“Bij Aviko koesteren we de ambitie om CO2-neutraal te worden. De volgende stap is om volledig met behulp van groene stroom te gaan produceren terwijl we nu deels nog op fossiele brandstoffen teren. Dat is een proces van lange adem omdat die machines, die uitsluitend op elektriciteit werken, nog volop in ontwikkeling zijn”, besluit Cor Koole.