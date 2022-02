Aveve-winkel in Rollegem heeft nieuwe look, Op zoek naar breder en jonger publiek

De winkel van Aveve in in Rollegem is vernieuwd. “Er worden nog enkele details afgewerkt”, aldus zaakvoerders Dirk Polet (59) en Marleen Vergote (60), die ooit begonnen met een winkeltje van twee bij drie meter.

“De vernieuwing van de winkel past in het Aria-verhaal van Aveve”, begint Dirk. “Dat is de naam die gegeven werd aan de vernieuwing van de Aveve-winkels, waarin we zijn meegegaan.” Door in te zetten op meer beleving, authenticiteit en kwaliteit willen Dirk, Marleen en Aveve een nieuw, breder en ook een jonger publiek aanspreken.

Dirk en Marleen komen allebei uit een landbouwersfamilie. Ze begonnen in 1985 met een eerste zaak in Moen en verkochten voornamelijk producten voor de landbouw. De belevenis van een tuin vroeger was ook anders: de tuin moest enkel opbrengen.

In 1990 kwamen Dirk en Marleen met hun zaak naar Rollegem. “Het was heel klein. We begonnen in de veranda, die zo’n twee bij drie meter was, om toch een winkeltje te hebben. We hadden amper wat bloem en enkele diepvriesproducten.” Ondertussen maakten ze van de naastgelegen koestal een winkelruimte. In het najaar van 1992 konden ze naar daar verhuizen. In 2001 werd er nog een extra stukje bij de winkel genomen.

Luchtkwaliteit

“De winkel is nu ook weer overzichtelijk. Er werd gezorgd voor zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer, en voor een vlottere transitie in de winkel is er nu een gescheiden in- en uitgang.”

Aansluitend op het coronaverhaal wilden Dirk en Marleen een punt maken van een gezonde winkelomgeving en zetten ze sterk in op ventilatie en luchtkwaliteit. Ze werken met milieuvriendelijke technieken.

De twee vinden klimaat en groene energie belangrijk. Ze hebben met Aircoven ook een installatiebedrijf voor milieuvriendelijke technieken, sturingen en automatisatie voor in woningen en kmo’s.

Hondenwandeling

Dirk en Marleen houden van groen. In hun vrije tijd trekken ze de natuur in om er te wandelen. Ze kweken ook enkele soorten groenten en zorgen voor veel bloemen en struiken rondom hun site.

Van 18 tot 20 februari wordt er een opendeurweekend georganiseerd bij Aveve in de Schreiboomstraat 1 in Rollegem. Die zondag organiseert Dirk een hondenwandeling, met honden aan de leiband. “We hebben zoiets al eens gedaan en dat was een enorm succes. Voor elke hond is er na afloop een goodie bag.”

(ED)