Aveve-moeder neemt mengvoeractiviteiten van ForFarmers in Izegem en Ingelmunster over

Arvesta, de moedermaatschappij van land- en tuinbouwwinkels Aveve, neemt de Belgische mengvoeractiviteiten van het Nederlandse voederbedrijf ForFarmers over. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht. Het gaat onder meer om de productielocatie in Izegem en de fabriekslocatie in Ingelmunster, net als de circa 80 medewerkers. De overname gaat gepaard met een prijskaartje van 25 miljoen euro.

Daarnaast gaan beide bedrijven ook nauwer samenwerken in de vleeskuikensector in België en draagt Arvesta haar voeractiviteiten in die sector in Nederland over aan ForFarmers.

De overname zou in de tweede helft van 2023 rond moeten zijn. De Belgische mededingingsautoriteit moet daarvoor wel nog het licht op groen zetten.

Arvesta is bij het brede publiek vooral bekend van de Aveve- en Eurotuin-winkels, maar de onderneming is ook actief in onder andere diervoeding, bloem, meststoffen en land- en tuinbouwmachines. Ze realiseert een jaaromzet van zowat 1,5 miljard euro, en is eigendom van Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB), de financiële holding van Boerenbond.