Aveve Ieper viert 25-jarig bestaan met cadeautjes en demonstraties

Het Aveve-filiaal in Ieper werd gestart op 1 september 1998 door Patrick Syssauw (50) langs de Meenseweg en viert dus zijn zilveren jubileum. “Als boerenzoon, afkomstig van Langemark, met agro- en biotechnologie als achtergrond was dit een enorme stap naar een zelfstandig statuut als zaakvoerder van een Aveve-filiaal”, vertelt Patrick.

Toen Patrick 25 jaar geleden de zaak startte waren en zes Aveve-filialen in Groot-Ieper. Momenteel zijn er nog twee. “Tien jaar na de start was er nood om de zaak uit te breiden en vonden we een geschikte locatie langs de Haiglaan. Qua oppervlakte werd het Aveve-filiaal verdrievoudigd.”

Beleven en genieten

“Twee jaar terug verbouwden we onze winkel met tot doel onze klanten nog beter te kunnen helpen met hun passie voor tuin, dier en thuis bakken. Momenteel beslaat de zaak een oppervlakte van 2.500 vierkante meter en werk ik met zes personen: mijn partner Mieke Vanderwee en collega’s Sven, Tom, Anja, Nathan en Jason.

Het 25-jarig bestaan gaat niet onopgemerkt voorbij. “Van woensdag 15 tot en met zaterdag 18 november van 9 tot 18.30 uur ontvangt elke betalende klant gratis een hyacint, op alle diepvriestaarten krijg je 20 procent korting en klanten kunnen een bezoek aan brouwerij Obuz in Passendale winnen.”

Bak- en barbecuedemo

“Vanaf woensdag 15 november kun je aan het Rad van Plezier draaien en maak je kans om diverse prijzen te winnen. Zaterdag 18 november van 10 tot 17 uur zijn er doorlopend bakdemonstraties. Je maakt kennis met het uitgebreid assortiment bakproducten en een professionele bakker laat je proeven en leert jou de knepen van het vak.”

Die zaterdag is er eveneens een barbecuedemo. Een expert laat je de voordelen ontdekken van het uitgebreid aanbod barbecuetoestellen. Eveneens op zaterdag is een dierenfotograaf aan het werk. Breng je huisdier mee naar de winkel en laat een foto nemen door een professionele fotograaf. De eerste foto is gratis. Aveve Ieper maakt er samen met jou een onvergetelijk weekend van”, besluit Patrick.