Avelgems bestuur hoopt dat Handelmasterplan straks zichtbaar vruchten afwerpt: “Rome is ook niet in een dag gebouwd”

Avelgem kampt net als veel andere gemeenten en steden in Vlaanderen met leegstand. Ondanks de vele maatregelen is een kentering moeilijk. “Toch blijven we dagdagelijks strijden tegen dit fenomeen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“De vele evenementen, incentives en kleine ingrepen zorgen ervoor dat het voor de lokale handelaar haalbaar blijft. Avelgem beschikt vooral over kwalitatieve duurzame handelszaken die al lang bestaan en een vast cliënteel hebben”, vertelt schepen van economie Caroline Valck (gbA-Gemeentebelangen).

“Niettegenstaande de cijfers, waar we gemiddeld veel hoger scoren dan het gemiddelde met onze handelspanden, missen we nog wat bijkomende horeca en vooral eetgelegenheden. Maar ook daar scoren we nog hoger dan het gemiddelde. Beetje bij beetje wordt ons masterplan uitgewerkt. Na vijf jaar besturen met een nieuwe ploeg hebben we al veel op poten gezet, nog niet allemaal zichtbaar maar wel in opmaak. Rome werd ook niet in een dag gebouwd. Wat jarenlang niet werd opgevolgd, noch aandacht werd aan gegeven, wordt nu al vijf jaar van zeer dichtbij opgevolgd. Laat ons hopen dat we er binnen afzienbare tijd de vruchten van zien. We blijven optimistisch en gedreven bezig”, aldus Valck.

Maatregelen

“Avelgem is een bruisende gemeente waar men vooral een strijd voert tegen de leegstaande panden”, gaat burgemeester Lut Deseyn (gbA-gemeentebelangen) verder. “Geen evidentie, ook de corona- en de energiecrisis maakten alles nog moeilijker. Toch blijven we ons best doen om die leegstand tegen te gaan door tal van maatregelen. Er werd in 2019 een ondernemersraad opgericht. Die ondernemersraad geeft adviezen aan de gemeente rond het gevoerde beleid en organiseert evenementen (bedrijfsbezoeken, interessante sprekers) voor de lokale ondernemers. Die netwerkavonden worden zeer gesmaakt door de ondernemers. Er was ook een aanwerving van een voltijds ambtenaar lokale economie. Er is een kernversterkend centrumplan opgemaakt, bedoeling hiervan is dat we zoveel mogelijk handelspanden invullen in de kern van ons centrum. In de kern van ons centrum worden ook de meeste en hoogste premies gegeven. Er is een premiereglement ter ondersteuning van de lokale handel en de korte keten, zoals een starters- of vestigingspremie, opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang, premie voor gevelrenovatie, premie voor wonen boven handelszaken en premie voor verfraaiing van hoevewinkels. Samen met Leiedal en een architect gespecialiseerd in urbanisatie hebben we een masterplan opgemaakt voor het centrum. We voeren een actief leegstands- en verwaarlozingsbeleid om eigenaars er toe aan te zetten iets te doen met hun leegstaande handelspanden, wat beetje bij beetje vruchten afwerpt. Op heden staan al wat panden te koop. Nu nog nieuwe eigenaars of handelaars vinden. De immomarkt in het centrum wordt nauwgezet opgevolgd. Bij ontwerpen van nieuwbouwprojecten wordt heel nauw samengewerkt met dienst stedenbouw, projectontwikkelaars en het beleid. Er is een nieuwe eindejaaractie van 15 november 2023 tot 15 januari 2024, om het lokaal shoppen en genieten te bevorderen.”

“De winkelstraten bomvol krijgen is niet meer haalbaar” – Bert Breda, zaakvoerder van LouLou

“Jaarlijks vindt er een boeren- en lokaalmarkt in de Kerkstraat van Avelgem, plaats. Dat trok al twee keer veel volk aan. Naast dit alles worden jaarlijks hoge evenemententoelagen gegeven. En er zijn nog tal van initiatieven genomen”, vervolgt Deseyn.

Gouden tijden voorbij?

Bert Breda, handelaar en actief bij UNIZO, is alvast opgetogen met de evolutie in Avelgem. “Ik ben heel tevreden met de ondersteuning die we krijgen van het gemeentebestuur”, vertelt Bert, zaakvoerder van LouLou. “Maar de politiek kan niet alles oplossen, hé. Er zijn heel wat acties zoals La Braderie, winterspel en nog heel wat andere evenementen die ons ten goede komen. Vroeger bestond dit allemaal niet. Ik kan dit enkel maar toejuichen. Is dit genoeg? Het is nooit genoeg, hé. Maar we hebben een burgemeester die zelf actief mee gaat zoeken naar een oplossing tegen de leegstand. Maar de gouden tijden zijn voorbij. De winkelstraten bomvol krijgen, ik denk niet dat dit nog kan. Maar de vraag naar winkelpanden is zelfs groot. Staat er iets te huur, dan is dit binnen de twee maanden verhuurd. Maar meestal staat een pand te koop, en dat is het probleem. Ik heb zelf een pand gekocht in de Kerkstraat die ik ga opknappen en verhuren. De realiteit is dat de wereld verandert. Maar hoe dan ook zijn er serieuze stappen voorwaarts gezet met de middelen die er beschikbaar waren”, besluit Bert met een positieve noot.

“De vele evenementen, incentives en kleine ingrepen zorgen ervoor dat het voor de lokale handelaar haalbaar blijft. Avelgem beschikt vooral over kwalitatieve duurzame handelszaken die al lang bestaan en een vast cliënteel hebben”, vertelt schepen van economie Caroline Valck (gbA-Gemeentebelangen).

“Niettegenstaande de cijfers, waar we gemiddeld veel hoger scoren dan het gemiddelde met onze handelspanden, missen we nog wat bijkomende horeca en vooral eetgelegenheden. Maar ook daar scoren we nog hoger dan het gemiddelde. Beetje bij beetje wordt ons masterplan uitgewerkt. Na vijf jaar besturen met een nieuwe ploeg hebben we al veel op poten gezet, nog niet allemaal zichtbaar maar wel in opmaak. Rome werd ook niet in een dag gebouwd. Wat jarenlang niet werd opgevolgd, noch aandacht werd aan gegeven, wordt nu al vijf jaar van zeer dichtbij opgevolgd. Laat ons hopen dat we er binnen afzienbare tijd de vruchten van zien. We blijven optimistisch en gedreven bezig”, aldus Valck.

Maatregelen

“Avelgem is een bruisende gemeente waar men vooral een strijd voert tegen de leegstaande panden”, gaat burgemeester Lut Deseyn (gbA-gemeentebelangen) verder. “Geen evidentie, ook de corona- en de energiecrisis maakten alles nog moeilijker. Toch blijven we ons best doen om die leegstand tegen te gaan door tal van maatregelen. Er werd in 2019 een ondernemersraad opgericht. Die ondernemersraad geeft adviezen aan de gemeente rond het gevoerde beleid en organiseert evenementen (bedrijfsbezoeken, interessante sprekers) voor de lokale ondernemers. Die netwerkavonden worden zeer gesmaakt door de ondernemers. Er was ook een aanwerving van een voltijds ambtenaar lokale economie. Er is een kernversterkend centrumplan opgemaakt, bedoeling hiervan is dat we zoveel mogelijk handelspanden invullen in de kern van ons centrum. In de kern van ons centrum worden ook de meeste en hoogste premies gegeven. Er is een premiereglement ter ondersteuning van de lokale handel en de korte keten, zoals een starters- of vestigingspremie, opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang, premie voor gevelrenovatie, premie voor wonen boven handelszaken en premie voor verfraaiing van hoevewinkels. Samen met Leiedal en een architect gespecialiseerd in urbanisatie hebben we een masterplan opgemaakt voor het centrum. We voeren een actief leegstands- en verwaarlozingsbeleid om eigenaars er toe aan te zetten iets te doen met hun leegstaande handelspanden, wat beetje bij beetje vruchten afwerpt. Op heden staan al wat panden te koop. Nu nog nieuwe eigenaars of handelaars vinden. De immomarkt in het centrum wordt nauwgezet opgevolgd. Bij ontwerpen van nieuwbouwprojecten wordt heel nauw samengewerkt met dienst stedenbouw, projectontwikkelaars en het beleid. Er is een nieuwe eindejaaractie van 15 november 2023 tot 15 januari 2024, om het lokaal shoppen en genieten te bevorderen.”

“Jaarlijks vindt er een boeren- en lokaalmarkt in de Kerkstraat van Avelgem, plaats. Dat trok al twee keer veel volk aan. Naast dit alles worden jaarlijks hoge evenemententoelagen gegeven. En er zijn nog tal van initiatieven genomen”, vervolgt Deseyn.

Gouden tijden voorbij?

Bert Breda, handelaar en actief bij UNIZO, is alvast opgetogen met de evolutie in Avelgem. “Ik ben heel tevreden met de ondersteuning die we krijgen van het gemeentebestuur”, vertelt Bert, zaakvoerder van LouLou. “Maar de politiek kan niet alles oplossen, hé. Er zijn heel wat acties zoals La Braderie, winterspel en nog heel wat andere evenementen die ons ten goede komen. Vroeger bestond dit allemaal niet. Ik kan dit enkel maar toejuichen. Is dit genoeg? Het is nooit genoeg, hé. Maar we hebben een burgemeester die zelf actief mee gaat zoeken naar een oplossing tegen de leegstand. Maar de gouden tijden zijn voorbij. De winkelstraten bomvol krijgen, ik denk niet dat dit nog kan. Maar de vraag naar winkelpanden is zelfs groot. Staat er iets te huur, dan is dit binnen de twee maanden verhuurd. Maar meestal staat een pand te koop, en dat is het probleem. Ik heb zelf een pand gekocht in de Kerkstraat die ik ga opknappen en verhuren. De realiteit is dat de wereld verandert. Maar hoe dan ook zijn er serieuze stappen voorwaarts gezet met de middelen die er beschikbaar waren”, besluit Bert met een positieve noot.