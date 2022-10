Autoverdeler Bariseau Mottrie uit Roeselare verkoopt voortaan ook campers

Autoverdeler Bariseau Mottrie concentreert zich voortaan naast de verkoop van wagens ook op de verkoop en verhuur van campers. Die zijn sinds de coronacrisis erg in trek. Inmiddels zoekt de stad Roeselare naar camperplaatsen. “Een duurzame en creatieve manier van reizen.”

Tijdens een opendeurweekend stelde autoverdeler Bariseau Mottrie langs de Brugsesteenweg in Roeselare z’n nieuwe project Caramel Campers voor. “Sinds kort zetten we volop in op onze camperafdeling. Campers zijn momenteel helemaal in. Sinds het uitbreken van de coronacrisis merken we dat de vraag ernaar erg gestegen is. Men stapt in een camper en heeft onmiddellijk een reisgevoel. Heel wat mensen beseffen maar al te goed dat er ook dichtbij huis mooie plekken zijn waarnaar ze met de camper kunnen reizen. Met een camper doe je ook wat je wil en ben je aan niemand anders gebonden”, aldus Niels De Busschere van Caramel Campers.

Bij Bariseau Mottrie verkoopt men sinds kort enkele modellen. De verschillende modellen kunnen ingericht worden zoals de klant het wenst. “Daarnaast zijn we ook gestart met camperverhuur.” Meer informatie omtrent Caramel Campers is te vinden via de website www.caramelcampers.be.

Uitbreiding van camperplaatsen

De autoverdeler nodigde burgemeester Kris Declercq (CD&V) uit om de officiële lancering van Caramel Campers bij te wonen. De burgemeester was onder de indruk van de verschillende campermodellen die er inmiddels bestaan.

“Vroeger trok ik vaak met mijn grootouders er op uit met de caravan. Ik geloof zeker in deze duurzame en creatieve vorm van reizen”, aldus de Roeselaarse burgemeester.

Momenteel kunnen campers in Roeselare zich parkeren aan de kop van de vaart, maar de stad heeft de intentie om extra plaatsen voor campers te creëren. “We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om dit te doen”, aldus schepen van Toerisme Matthijs Samyn (CD&V).