Automotive Group verdeelt voertuigen van merk Brute

Vandaag zeggen dat de automobielsector snel evolueert, is een heus understatement. Revolutie is wellicht een betere term om het razendsnel veranderende autolandschap te omschrijven. De tijd dat de consument hondstrouw was aan één merk en aan het dealership in de buurt dat dit merk verdeelde, is duidelijk verleden tijd. De consument kiest vandaag niet voor een auto maar veeleer voor mobiliteit, en dan nog het liefst volgens zijn, vaak uiteenlopende, wensen. De zuivere “à-la-carte-aanpak” is vandaag niet meer weg te denken wanneer een consument een oplossing zoekt om zich van punt A naar punt B te verplaatsen.

Bij Automotive Group zijn we jaren geleden al op deze kar gesprongen,” zegt Emmanuel Van Poucke, siteverantwoordelijke voor de vestigingen in Roeselare en Waregem, waar op vandaag de Stellantis-merken Peugeot en Citroën worden verdeeld. “Waar we in een ver verleden zeiden dat we auto’s verkochten, leggen we nu al sinds enkele jaren de focus vooral op het aanbod aan mobiliteit met alles wat daarbij komt kijken, zoals een autoverzekering of een garantie op maat. Voor ons staan de behoeftes van de klant centraal, en gaan we, samen met de klant, op zoek naar een totaalpakket waardoor men zorgeloos de baan op kan.”

Dat Automotive Group trendsetter is op dat vlak, vindt wellicht voor een stuk zijn oorsprong in het studieverleden van Emmanuel Van Poucke en Delphine Duran, zaakvoerster van Automotive Group. “Emmanuel en ik hebben onze opleiding automotive management gedaan aan de IVA Business School in het Nederlandse Driebergen,” vertelt Delphine. IVA Driebergen, zoals de school vroeger heette, was toen al dé referentie voor een gedreven managementsopleiding met zeer veel aandacht voor nieuwe trends en een verfrissende aanpak, dus zaken die nog niet echt waren ingeburgerd in het toen vrij conservatieve autolandschap in België. “Ik zegt niets nieuws als ik beweer dat onze noorderburen, op vlak van nieuwe trends, vaak een ferme voorsprong hebben en deze kennis hebben we dan ook steeds ten volle kunnen inzetten om van Automotive Group een toonaangevend automobielbedrijf in de regio te maken,” vervolgt Delphine.

“Maar stilstaan is achteruitgaan!” benadrukt Emmanuel, “dus gaan we elke dag opnieuw op zoek naar nieuwe opportuniteiten om ons aanbod uit te breiden. Zoals reeds aangehaald, staat bij Automotive Group het maataanbod centraal, zonder het aspect emotie uit het oog te verliezen. Combineer beide zaken en je komt uit bij het automerk “Brute” met hoofdzetel in het Nederlandse (hoe kan het ook anders) Den Haag. Met grote trots kunnen we dan ook onze kersverse samenwerking aankondigen met dit toonaangevende automerk. Automotive Group wordt dé exclusieve partner voor onze regio met een topproduct dat steeds op maat wordt gemaakt. Geen confectie dus, maar echte haute-couture!”

Een “Brute” is een majestueuze versie van een Jeep, een auto die staat voor de vrijheid die de bestuurder voor zichzelf heeft gecreëerd. Vrijheid creëren, dat is iets wat ze heel erg letterlijk nemen bij Brute, want uiteindelijk is elke Brute volledig gepersonaliseerd, dus volledig naar wens van de klant. Omdat de nieuwste versie van de Jeep Wrangler als basis dient, biedt de auto veel comfort op lange afstanden en beschikt hij over de nieuwste technologie. Wilt u een cabrio met een hardtop of een elektrisch bedienbare softtop? Details van aluminium of koolstofvezel? Carrosserielak in de kleur Amazon Steel, Cool Brownstone of Oro Elias? Geen enkel probleem voor het team van Brute! De klant “droomt” en het Brute-team maakt deze droom waar. “You can build your own dream” is niet voor niets dé slagzin van Brute.

“Brute krijgt op onze site in Roeselare een eigen showroom waar je niet alleen enkele voorbeelden kan ontdekken maar waar we ook graag een gepersonaliseerd voorstel maken. Maar het spreekt vanzelf dat geïnteresseerden ook terecht kunnen in onze vestiging in Waregem. Of je kan alvast een kijkje nemen op onze website automotivegroup.be waar we “Brute” uitvoerig belichten en waar je dit nieuwe paradepaardje in ons aanbod in al zijn glorie kan ontdekken. Zo zie je maar, niet enkel vandaag maar ook morgen helpt Automotive Group om jouw mobiliteitsdroom waar te maken,” besluit Emmanuel enthousiast.