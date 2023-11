Automatenshop Leanderhof van start in centrum Zwevegem

Maes Concept Immo kocht in Zwevegem een aantal panden aan in de Bekaertstraat van projectontwikkelaar Caaap. Zaakvoerder Rino Maes richtte samen met vennoot Martijn Destoop in een van de panden een stijlvolle automatenshop in.

“De aangrenzende handelspanden zijn intussen afgewerkt en staan nu te koop of te huur” zegt immomakelaar Martijn Destoop (25). “We zijn trots om de automatenshop vandaag te openen. De centrale ligging met ruime parkeergelegenheid vlakbij de school, zwembad- en sportcomplex en omliggende kantoren, maakt de locatie ideaal.”

Grote vraag

Er was een grote vraag van de appartementsbewoners van het Leanderhof naar een winkel met allerlei voedingsmiddelen. Daarop bieden we nu een antwoord met acht automaten met daarin een heel divers aanbod van volwaardige warme maaltijden, salades met zalm of kip, een ruim assortiment charcuterie en ambachtelijke desserten. Voor wie uitgebreid wil aperitieven, is er een volledige automaat met artikelen van humus,borrelhapjes tot bijhorende dranken van wijn, cava en bier. En heb je een basisproduct tekort als eieren, melk, boter, room, mayonaise, vinaigrette of ketchup? Dan is het er snel even binnenwippen.

Ook aan de jeugd gedacht

Ook aan de jeugd werd gedacht. “De schoolgaande jeugd is niet meteen op zoek naar witloofrolletjes in de hesp, stoofvlees of scampi curry”, lacht Destoop. “Voor hen is er een aantrekkelijk assortiment van snoep, chips en frisdrank. Van de klassiekers als Cola, Fanta en sportdranken tot energiedrank, chocomelk en Ice-coffee.”

Groot succes

De zaakvoerders willen ook in zee gaan met lokale producenten. “We willen ook een aanbod wijnen, fruitsappen en eventueel in de zomer aardbeien van de plaatselijke kweker. In het bestaande pand zijn alle voorzieningen aangebracht om nog extra automaten te plaatsen. Onze ambitie is om in de nabije toekomst nog automatenshops te voorzien op andere locaties.”

Voor de opening op vrijdag werden alle bezoekers getrakteerd op een drankje en een brood. “We kregen heel wat nieuwsgierige bezoekers in onze shop en de reacties waren lovend”, aldus de jonge Anzegemse ondernemer.

Praktisch

Locatie: Bekaertstraat 2E in Zwevegem

Openingsuren: 7 op 7 van 05 uur ’s ochtends tot 01 uur ’s nachts

Facebook/Insta: Automatenshop Leanderhof