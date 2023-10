Autodealer Xoto verhuist van Varsenare naar tankstation Esso in Jabbeke: “Huidige locatie is te klein”

Emmanuel Van Oost en Henri Allaert van Xoto verhuizen hun zaak, gespecialiseerd in jonge tweedehands kwaliteitswagens, van de Gistelsteenweg in Varsenare naar het Esso Tankstation in Jabbeke. “De huidige locatie is te klein geworden.”

Xoto werd in 2014 opgericht. “We zijn gestart aan de Pathoekeweg in Brugge. Een jaar later, in 2015, verhuisden we naar de huidige locatie hier aan de Gistelsteenweg in Varsenare. Het pand had daarvoor al dienst gedaan als tapijtenwinkel, fitness en kunstgalerij. Wij brachten er Xoto in onder. Onze zaak is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van jonge tweedehands kwaliteitswagens”, zeggen zaakvoerders Emmanuel Van Oost en Henri Allaert.

De voorbije jaren kocht het duo het aanpalende gebouw aan, net als het stuk bouwgrond naast de zaak. “Telkens met de bedoeling om uit te breiden. Maar de huidige locatie is opnieuw al een tijdje te klein, daarom bekeken we de mogelijkheden. Hier een nieuw gebouw zetten was niet echt haalbaar, dus gingen we op zoek naar een nieuwe plaats om onze activiteiten voor te zetten. Die vonden we aan het Esso tankstation, vlakbij de autostrade in Jabbeke.”

Volgend jaar bouwen

Het tankstation blijft bestaan, maar de huidige gebouwen maken plaats voor een gloednieuwe gebouw. “Het plan van de architect is af en als alles naar wens verloopt, kunnen we volgend jaar beginnen bouwen. Dat de nieuwe zaak vlakbij de autosnelweg zal liggen, is transportgewijs ideaal. Maar het is ook handig voor onze klanten, die van over heel België de weg naar ons vinden. Anderzijds zijn we ook tevreden dat we in de buurt blijven.”

Emmanuel en Henri runnen ook samen met Lewis Vansteenkiste Mijnautomoetweg.be aan de Gistelsteenweg in Jabbeke. Deze zaak, waar je terecht kan om je auto te verkopen, verhuist niet mee naar het terrein het Esso-tankstation. (BC)