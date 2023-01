Autobedrijf Decleir is overgenomen door garage Devisch uit Eernegem: “Voor de klanten verandert er niets”

De naam blijft, de locatie ook, net als het personeel en het aanbod. En toch is het Autobedrijf Decleir, de bekende Renault-garage aan de Oostendestraat, overgenomen. De nieuwe eigenaar is Christophe Devisch van de gelijknamige garage uit Eernegem, gespecialiseerd in het merk Hyundai. De broers Eddy en Geert Decleir zijn met pensioen en geven na zo’n 40 jaar hun levenswerk uit handen.

Voor Eddy (67) en Geert (65) is het drukke garageleven voorgoed voorbij. Ook Eddy’s vrouw Leen Deprez (67), die jarenlang in het bedrijf heeft gewerkt, gaat met pensioen. Hun dochter Celine Decleir (32) blijft wel in de garage actief, waar ze voor de naverkoop en het onthaal instaat. En Stijn Bonny (42), getrouwd met Geerts dochter Jelle, zal zich weliswaar op de verkoop blijven toeleggen, maar wordt nu ook filiaalmanager. Dus de man die ervoor moeten zorgen dat alles in de Torhoutse vestiging op wieltjes loopt.

Trouwe mecaniciens

In Torhout bestaat de garage Decleir sinds 1983, precies 40 jaar dus. Voor het prille begin moeten we echter terug naar 1936. In dat jaar stak wijlen pionier Alidor Decleir in Kortemark met een garage van wal. In 1952 stapte zijn zoon Henri, intussen ook gestorven, mee in het bedrijf. In 1959 vroeg het Franse Renault of ze agent voor dat merk wilden worden en zo is de familie Decleir met de verkoop van Renaults gestart.

Henri’s zonen Eddy en Geert studeerden beiden aan het Instituut voor Autobranche en Management in Driebergen nabij het Nederlandse Utrecht. In 1978 kwam Eddy bij zijn vader in de zaak en in 1979 Geert.

Vier jaar later, in 1983, startten de twee broers hun eigen garage in het oude Volkswagen-complex van Cyriel Casier aan de Oostendestraat in Torhout. Samen met Eddy’s vrouw Leen en één mecanicien. Intussen zijn er ongeveer 15 mensen aan het werk, waaronder de trouwe mecaniciens Krist Declerck (39 jaar dienst), Hans Verheyde (34 jaar dienst) en Kurt Vandaele (32 jaar dienst). In de loop van de tijden werd de garage een aantal keer verbouwd en/of grondig heropgefrist tot de huidige, moderne onderneming.

Nieuw en tweedehands

Overnemer Christophe Devisch (36) is in zijn familie de vijfde generatie die garage houdt. Zijn betovergrootvader startte ermee in 1903. Hij verkocht Duitse en Engelse merken en sleutelde eraan. Christophes opa werd merkdealer van – jawel – Renault. Hij bleef dat van 1953 tot 1978. In 1993 begon Christophes papa met Hyundai en intussen zijn er naast Eernegem ook vestigingen in Brugge, Oostkamp en Veurne. En nu komt daar dus opnieuw Renault bij, met name in Torhout. In die stad, aan de overkant van de garage, zal ook CarMarkt zijn plaats krijgen voor de specifieke verkoop van tweedehandse auto’s.

“We hadden de garage voor grof geld kunnen verkopen en laten slopen voor andere doeleinden, maar we hebben dat na wikken en wegen niet willen doen, omdat we ons personeel en onze klanten niet in de steek wilden laten”, aldus Eddy Decleir. “En dus zijn we zelf naar Christophe Devisch gestapt met de vraag of hij een overname zag zitten. Dat was in februari 2022. Hij was direct erg enthousiast, maar er zijn toch nog een aantal maanden overheen gegaan vooraleer alles beklonken was. We zijn heel blij dat de garage Decleir niet verdwijnt.”

Niet op de luie krent

“Voor de klanten verandert er in wezen niets”, aldus Stijn Bonny. “Ze zullen op dezelfde manier onthaald en bediend worden. Als filiaalmanager, zoals dat officieel heet, krijg ik meer verantwoordelijkheden op mijn bord, maar ik zal mijn uiterste best doen om alles in goede banen te leiden.”

Eddy had zijn inbreng in de garage al twee jaar op een lager pitje gezet – sinds zijn 65ste – maar nu breekt er voor hem, zijn vrouw Leen en zijn broer Geert écht een zee van vrije tijd aan.

“We zullen zeker niet op onze luie krent gaan zitten”, lachen ze. “We sporten alle drie graag en kunnen ons daar nu nog meer aan wijden. Veel lopen, wandelen en fietsen. We zijn ook van plan om vrijwilligerswerk te doen, onder andere voor Tordale en specifiek De Beelderij in de Peerdenposterij aan de Rijselstraat. Daar is altijd wel volk nodig om op te dienen in de bijhorende cafetaria.”

“Het doet plezier dat de naam Autobedrijf Decleir standhoudt en dat met Celine en Stijn onze familie in de zaak vertegenwoordigd blijft. Na al die jaren voelt het vreemd om je bedrijf uit handen te geven. Maar we hebben de leeftijd om te stoppen en meer tijd voor onszelf te creëren. Een blijvende vakantie breekt aan.”