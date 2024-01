Authentieke ijskar keert na meer dan 40 jaar terug naar Patisserie Geers: “Toevallig ontdekt, wat is de kans?”

Meer dan 40 jaar geleden maakte de vader van Jo Geers (55) van Patisserie Geers op het Sint-Jansplein in Kortrijk drie ijskarren. “Onlangs kwam ik in Santa’s House, de winkel van Mario Dhondt in het winkelcentrum K. Ik was enorm verrast toen ik daar één van onze antieke ijskarren zag staan.” Mario verkocht de steekkar voor een vriendenprijsje aan Jo, binnenkort te bezichtigen in hun bakkerij.

Laurent Geers (79), de vader van Jo, verkocht 40 jaar geleden wegens plaatsgebrek zijn ijskar aan een Mechelse chocolatier voor 1.500 euro. Het is gemaakt met onderstel en wielen van een kanon uit de Eerste Wereldoorlog, in de stijl van een carrousel met spiegeltjes en sierlijke krullen. Die ijskar met authentieke stolpen is nu opgedoken in Santa’s House. Mario verkoopt de kar omdat hij zijn winkel sluit en een Disneycafé zal starten in Kortrijk.

(lees verder onder de foto)

Laurent Geers staat links, Jo helemaal rechts. De man in de midden was toen hun chef, maar ondertussen met pensioen. © gf

“We waren uiteraard enorm verrast toen we deze kar zagen – we hadden ze direct herkend – en nog meer toen we hoorden dat ze te koop was! Van mijn 15 tot 18 jaar verkocht ik met de steekkar ijsjes tijdens de Sinksenfeesten en op braderieën in Kortrijk. In de geïsoleerde bak zitten ijselementen, daartussen onze crème. In het begin was het dus keihard en werd het ijs slapper met het vorderen van de dag. Rond de middag had je de perfecte schepbaarheid (lacht). Op mooie dagen stonden mensen in de rij voor ons roomijs. We duwden de kar van Sint-Jansplein tot het centrum. Ik had blaren op m’n vingers van te scheppen”, herinnert Jo zich. “Nu verdeel ik nog steeds ijsjes op privéfeestjes met een antieke friscobak, binnenkort zal het opnieuw met het karretje zijn.”

“We duwden de kar van Sint-Jansplein tot het centrum. Ik had blaren op m’n vingers van te scheppen” – Jo Geers

Welk traject de ijskar heeft afgelegd in die 40 jaar is niet geweten, maar Mario kocht ze destijds van een Fransman. “Ik kon ze alleen maar gebruiken voor animatie, maar de ijskar is te groot voor de nieuwe zaak. Ik ben klant bij Geers en woon er vlakbij. Ik vind het leuk dat het weer toekomt aan iemand die ervan houdt.”

Zoon Alexander (29) en dochter Sarah (25) willen met de authentieke kar opnieuw ijs verkopen… en zo is de cirkel rond na drie generaties.