Aurelie Debaene neemt apotheek van Mieke Delember in Pittem over, die wel deeltijds aan de slag blijft

Een beetje onverwacht besliste Mieke Delember (60) haar apotheek in de Tieltstraat over te laten aan de Oostkampse Aurelie Debaene. Ze vonden elkaar eerder toevallig, maar besloten dat voor beiden het geschikte moment gekomen was om een nieuwe stap te zetten.

“Ik had zeker geen plannen om te stoppen met de apotheek, maar ik ben zestig en uiteraard had ik weleens vooruit gedacht aan wat de komende jaren gingen brengen”, vertelt Mieke. “Via een verre familieconnectie ben ik in contact gekomen met Aurelie en tijdens die gesprekken groeide het idee om de apotheek over te laten.”

“Mijn verhaal is nagenoeg gelijklopend”, gaat Aurelie verder. “Ik werkte de voorbije vijf jaar in apotheek De Wieke in Oostkamp – waar ik ook woon – en had zeker geen plannen om een eigen apotheek te beginnen of er één over te nemen. Het was maar tijdens onze gesprekken dat Mieke en ik begonnen te beseffen dat het voor allebei een ideaal moment was om een nieuwe stap te zetten. We zijn dan alles wat concreter beginnen bespreken, met als resultaat dat ik besloot de sprong te wagen om Mieke op te volgen.”

Integreren

“Het zou uiteraard een zeer grote verandering geweest zijn om volledig te stoppen, maar gelukkig zijn Aurelie en ik overeengekomen dat ik deeltijds – samen met haar en Carine Vandecasteele – in de apotheek blijf werken. Zo kan ik langzaam afbouwen en moet ik de klanten niet plotsklaps verlaten”, zegt Mieke ons.

“Met de hulp van de twee vertrouwde gezichten kan ik mij rustig inwerken en de apotheek verderzetten in de stijl van Mieke”, vervolgt Aurelie. “Ik wil ook de Pittemnaren leren kennen, waarbij ik de voorbije weken gemerkt heb dat de mensen hier alleszins veel opener zijn dan in Oostkamp en omgeving. Verhuizen zit er echter niet in. Mijn man Toben Braeckevelt is schepen in Oostkamp en verhuizen zou betekenen dat hij zijn functie moet opgeven. Maar ik wil mij wel zo goed mogelijk integreren in de gemeente. Zo had ik nog nooit van Zotte Maandag gehoord, maar ben ik van plan om het dit jaar zeker eens mee te maken.”

“Wat de apotheek zelf betreft worden alleen de openingsuren wat aangepast. We zijn van maandag tot vrijdag open van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.30 uur. Op zaterdag kan je bij ons terecht van 8.30 uur tot 12.30 uur en donderdagnamiddag blijft de sluitingsdag”, besluit Aurelie.