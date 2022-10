Audrey runt pop-up store met dameskledij in Hulste

Audrey Cool is de zaakvoerster van de nieuwe pop-up store met dameskledij: Luna dei fiori aan de Brugsesteenweg 102 in Kuurne. “De kledij is vooral gericht op de 30-plusser.”

Audrey (42) genoot een opleiding boekhouding en is beroepshalve boekhouder bij Quartier in Kuurne. Ze houdt van lezen, dansen, muziek, film, lekker eten en sporten. “Mijn grootste interesse en hobby is sinds kindsbeen kleding geweest. Ik heb in avondschool ook nog naailes gevolgd. Ik heb er altijd heel veel plezier in gehad om outfits samen te stellen, op zoek te gaan naar bepaalde stukken en gewoon bezig te zijn met mode”, vertelt Audrey, die op een bepaald moment de balans in haar leven opmaakte. “De kinderen worden groter en vragen minder aandacht en plots komt er opnieuw ruimte vrij. Ik wilde nog iets bereiken. Ik heb ambitie en startte met een webshop rond dameskledij en later een winkel in Lendelede.” Nu is er de pop-up store Luna dei fiori met dameskledij.

Mooiste maand

“De naam is de Italiaanse benaming voor de volle maan in juni. De maan is symbool voor vrouwelijkheid en juni is voor mij de mooiste maand van het jaar. Aangename temperaturen, lange dagen, alles groen en in bloei, nog een hele zomer voor je”, mijmert Audrey. “De kledij is vooral gericht op de 30-plusser. De stijl omschrijf ik graag als draagbare mode, een perfecte mix van tijdloze schoonheid en huidige modetrends, toegankelijk, zowel casual, sportief als chic, maar altijd stijlvol, ook voor grotere maten.” Later wil Audrey het gamma uitbreiden met sjaals, handtassen en allerhande accessoires en ook met meerdere merken.

Dankbaar

De pop-up store is er nog tot eind december. “Ik ben heel dankbaar dat mijn werkgever zich flexibel heeft opgesteld en ik mijn uurrooster mocht aanpassen. Hierdoor kan ik de winkel openen op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.”