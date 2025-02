Attila en Robert met droogfruitbedrijf voor het eerst op Horecabeurs: “Dit is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”

Op maandag 17 februari is de jaarlijkse Horecabeurs in het Staf Versluyscentrum van start gegaan. Vier dagen lang prijzen 160 standhouders hun producten aan op 7.000 vierkante meter beursvloer. Onder hen ook het Bredense bedrijf ‘DROOG’ van Attila Dept en Robert Eggers, dat zich toelegt op droogfruit. “Met ons product geef je cocktails, mocktails en nog zoveel meer een leuke en fruitige twist”, zegt Attila, die met het bedrijf aan horeca en particulieren levert.

Het bedrijf is volgens Attila Dept (31) het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. “Ik kocht me ooit zo’n huis-tuin-en- keukendrogertje om thuis wat citrusfruit te drogen. Als er vrienden op bezoek kwamen, dan kon ik uitpakken met een mooie cocktail, geserveerd met een schijfje zelf gedroogd fruit.”

Toen corona de kop opstak, kreeg Attila, die nog altijd in de audiovisuele sector aan de slag is, plots heel veel vrije tijd. “Ik moest iets om handen hebben en richtte toen ‘DROOG’ op. In de keuken van feestzaal Ten Stuyver in Oostende, die door mijn schoonouders wordt uitgebaat, heb ik mijn eerste lading droogfruit geproduceerd. Mijn geluk was toen dat ik zowat meteen kon leveren aan enkele grote klanten.”

Artisanaal

Een verhuizing naar een grotere keuken drong zich op. “Ik ben toen mee aan boord gekomen en kort daarop zijn we verhuisd naar onze huidige locatie aan de Brugsesteenweg. Daar hebben we nu extra ovens staan. Want elk schijfje fruit gaat vandaag nog altijd door onze handen en wordt artisanaal gedroogd”, pikt Robert Eggers, die als ICT’er in de entertainmentsector werkt, in. Sinaasappel, citroen en limoen, maar net zozeer Pink Lady-appel en ananas gaan bij Attila en Robert de droger in. “En die kun je niet alleen in cocktails en mocktails gebruiken, maar ook in warm of koud water, waardoor je fruitig water krijgt. Hoe meer schijfjes gedroogd fruit, hoe sterker de smaak. En je kunt verschillende soorten droogfruit ook dooreen gebruiken. “

“Ik heb intussen zelfs wat geëxperimenteerd met het verpulveren van schijfjes gedroogde sinaasappel om die vervolgens te gebruiken in een cake. Dat poeder gaf meteen een subtiele sinaasappelsmaak mee aan de cake. Ons product biedt dus duidelijk heel veel mogelijkheden”, gaat Attila voort. “Het voordeel van droogfruit is dat de aroma’s bewaard blijven. Eenmaal ondergedompeld in je drankje, komen de smaken dan mooi vrij. Onze producten zijn bovendien minimum een jaar houdbaar.”

Organisch groeien

Het droogfruitbedrijf levert zowel aan de horeca als aan de particuliere klant. “Een fysieke verkoopplaats hebben we niet. Maar je kunt voor onze producten wel terecht op www.droog.be.”

Hoever de ambities reiken, weten Attila en Robert nog niet. “We willen ons bedrijf organisch laten groeien. Onze liefde voor droogfruit is groot, maar er is ook nog onze dagelijkse job en we willen natuurlijk ook nog wat liefde reserveren voor onze vriendinnen”, merkt Robert gevat op.

“Dit is ons eerste aantreden op de Horecabeurs, we willen hier vooral wat ruchtbaarheid geven aan onze producten. We hebben wel het voordeel dat we redelijk snel op de trein van het droogfruit gesprongen zijn. In België zijn misschien nog een viertal bedrijven, die op grote schaal citrusfruit drogen. Maar daar mogen wij met ons artisanale en kwalitatieve product zeker naast staan”, besluit Attila.