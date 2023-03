Atout Bout d’Champ houdt actiemaand over verpakkingsvrij winkelen

Verpakkingsvrij winkelen is ecologisch, hip en zit volledig in de lift. Atout Bout d’Champ, de verpakkingsvrije winkel in de Voorstadstraat in Komen, pakt daarom dan ook uit met een actiemaand waar ‘vrac’ in de kijker staat.

‘En vrac’, winkelen waarbij de klanten hun eigen potjes en zakken meenemen. Het concept is razend populair in onze buurlanden en wereldsteden maar kent ook in België een opmars. Atout Bout d’Champ was de eerste winkel in de regio die het concept introduceerde, een verhaal dat ze nu willen verspreiden.

“In Frankrijk, bij onze zuiderburen, heeft de regering besloten een grote actie op poten te zetten om verpakkingsvrije aankopen te gaan stimuleren. We besloten niet te wachten op onze beleidsmakers en namen de actie in België over!” Marie Ugille (41), die samen met haar partner aan het roer staat van Atout Bout d’Champ, werkte een complete actiemaand uit. “Los van het stimuleren van de verkoop gaat het ons vooral om de pedagogische boodschap die we uitdragen. Winkelen zonder verpakking is meer dan alleen maar bulk aankopen. Mensen gaan veel bewuster om met voeding en grondstoffen. Waarom een groot pak van iets kopen wanneer je het toch niet allemaal kunt opeten? De overschot komt veelal in de vuilnisbak terecht, een ecologische ramp en meteen ook voedselverspilling van de bovenste plank. Tijdens de actiemaand stimuleren we onze klanten dan ook het idee te verspreiden, door middel van peterschap of punten om te verzamelen. Zo krijgen klanten bijvoorbeeld korting wanneer ze met hun eigen verpakkingen komen winkelen. Het zijn allemaal kleine druppels die elk meehelpen om de afvalberg te gaan reduceren.”