Atelier Twee verhuist naar ruimer pand in zelfde straat

Het gaat goed met Atelier Twee, de speciaalzaak waar je zowel decoratie- en interieurartikelen als handgemaakte lederen handtassen onder één adres vindt. Vorige week verhuisde de winkel van het pand Langestraat 52, waar het in mei 2020 allemaal begon, naar een ruimer pand iets verderop in de straat: Langestraat 60. Atelier Twee is het geesteskind van twee vrouwen: Francine Jansseune staat er met haar bedrijfje Leather Be in voor de handtassen en Astrid Van Pamele met Méli et Melo voor de decoratie. “Hoewel we tijdens onze eerste jaren zoals zovelen geplaagd werden door de coronacrisis, hebben we toch een mooi en in veel gevallen vast cliënteel kunnen opbouwen”, zegt Francine. “Ons klantenbestand bestaat voor zo’n zeventig procent uit Bruggelingen en voor dertig procent uit toeristen”, vult Astrid aan. “En deze formule van met twee onder één dak is financieel interessant maar biedt ook het voordeel dat we de winkel zo goed als nooit moeten sluiten.”

Twee keer zo groot

Door het succes dwong een verhuis zich dus op maar ver moesten de dames niet sleuren met de verhuisdozen. “We zijn erg tevreden dat we hier een mooi en ruim pand gevonden hebben in dezelfde Langestraat, waar we heel goede contacten onderhouden met de andere creatieve ondernemers”, zegt Astrid. “Deze locatie is quasi twee keer zo groot als de vorige”, klinkt het. “Ook interessant om te vermelden: we starten binnenkort ook met workshops rond het maken van geurkaarsen en rond het werken met leder.” (PDV)

Atelier Twee, Langestraat 60, Brugge.