Atelier Rubens sluit de deuren: “Het is mooi geweest!”

Knokke-Heist verliest opnieuw een van zijn monumenten. Na 30 jaar sluit Atelier Rubens, aan de Kursaalstraat 15 en de Dwarsstraat 1 in Heist, definitief de deuren.

“Atelier Rubens was tot nu de gespecialiseerde zaak in de regio voor het zorgvuldig op maat inlijsten en inkaderen van foto’s en schilderijen. Want waardevolle werken vragen een bijzondere inlijsting. Het opfrissen en restaureren van kunstwerken en kaders behoort ook tot mijn artistiek vakmanschap”, vertelt zaakvoerder Mark de Meijer. “In de galerie van Atelier Rubens vind je bovendien een ruime collectie werken en objecten over het maritiem erfgoed van de Zwinstreek zoals oude waardevolle fac simile kaarten, toeristische retro-affiches, kunstprenten en litho’s van beroemde kunstenaars die Knokke-Heist op de wereldkaart hebben gezet. De Zwinstreek en zijn rijke geschiedenis en studies in de oude Vlaamse fac simile kaarten toen er nog geen grens lag tussen Zeeland en Vlaanderen hebben mij altijd buitengewoon geïnteresseerd. Ook vindt men in atelier Rubens 100% handgemaakte scheepsmaquettes.

“Waarom ik er mee stop? Het is mooi geweest”, aldus de Meijere terugblikkend op de 30 jaar waarin hij vol overtuiging en passie zijn zaak heeft uitgebouwd. “Gezondheidsredenen zijn de voornaamste reden van mijn afhaken terwijl de pensionenleeftijd stilaan in het verschiet komt. Daarom ben ik van plan om het handelspand in de Kursaalstraat 15 te verkopen. Want de zaak, die ik 30 jaar geleden zelf opstartte, overlaten is allesbehalve evident. Lijstenmakers, of in de volksmond encadreurs is een uitstervend ras. Onder de jeugd is er niet het minste interesse om mijn leerzaam verder te doen. Er bestaat momenteel zelfs geen opleiding meer voor dit prachtige ambacht. Van opleiding ben ik feitelijk randtechnicus…ook een vak dat veel toewijding vraagt. Door zelfstudie, cursussen, veel goestingspecialisatie en het nauwkeurig bestuderen van het werk van collega-lijstenmakers, heb ik met 30 jaar ervaring de kleinste van dit artistiek vakmanschap opgebouwd.”