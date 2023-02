Atelier P verlaat Torhout voor Shop with Purpose in Brugge

Eind februari zet Marlies Parmentier (37) een punt achter haar lederwarenzaak Atelier P in Torhout op de plaats waar de Beerstraat in de Breidelstraat uitmondt. Ze verhuist samen met haar zaak naar de Langestraat in Brugge, waar de naam Atelier P verdwijnt en vervangen wordt door Shop with Purpose.

Dat betekent letterlijk Winkel met een doel, maar de naam verwijst op de eerste plaats naar Purpose, het eigen merk van de ambachtelijke handtassen die door Marlies gemaakt en uiteraard ook verkocht worden.

Gebouw staat te koop

“Mijn nieuwe winkel in de Langestraat 53 in Brugge opent op vrijdag 13 maart de deuren en mijn oude Atelier P in Torhout sluit op dinsdag 28 februari”, aldus Marlies. “Mijn zaak neemt een herstart op een andere locatie, al blijft het concept in grote trekken hetzelfde: unieke handtassen maken, workshops organiseren (in groep of privé) en lederherstellingen uitvoeren.”

“Ik voeg er wel iets nieuws aan toe. Ik verhuur in het Brugse pand namelijk drie shop-in-shopruimten voor andere creatieve makers. Zij kunnen er hun eigen workshops geven. Zo’n verhuur loopt voor minstens drie maanden, maar kan ook langer.”

De verhuizing van Marlies en haar zaak betekent dat haar handelspand met woning in de Torhoutse Breidelstraat vanaf nu te koop staat. Het gebouw is namelijk haar eigendom.

Beleving en ambacht

Shop with Purpose wordt volgens Marlies een creatieve plek waar beleving, ambacht, duurzaamheid en persoonlijk contact centraal staan. “Ik zal er mijn ding blijven doen – mooie tassen en accessoires in restleer maken – en met veel plezier de huidige Torhoutse klanten op mijn nieuwe adres ontvangen”, zegt ze.

“In het Atelier P voorzie ik nog een allerlaatste workshop, met name op zondag 19 februari om 13.30 uur. Het betreft een sessie waarbij er onder begeleiding in een kleine vier uur een schoudertas naar eigen smaak gemaakt wordt.”

Mensen die nog een cadeaubon hebben, kunnen die tot eind februari in Atelier P verzilveren of vanaf 17 maart in Shop with Purpose. Marlies laat haar klanten uiteraard niet in de steek.

www.purposeaccessories.be