Atelier Olijf opent de deuren in nieuw ruim pand

Keramiste Olivia Dewilde (40) verwelkomt je vanaf nu in de Roeland Saverystraat in haar nieuw keramiekatelier. Ze geeft er draaiworkshops en lessen in kleine groepen van maximum 7 deelnemers. “Zo kan ik persoonlijker te werk gaan, snel en efficiënt sturen waar nodig.”

Olivia volgde in het secundair onderwijs de opleiding Toegepaste beeldende kunst aan Maricolen in Brugge. In het vak Keramiek deed ze de microbe op. “Ik wou dat eigenlijk verder studeren, maar vanuit een ouderlijke bezorgdheid moest ik iets kiezen met meer toekomstzekerheid. Ik behaalde mijn bachelor kleuteronderwijs aan de Hogeschool Gent en gaf les in de freinetschool Levensboom.”

“Tien jaar geleden was er een ouder die me vertelde dat ze naar een keramiekatelier ging in Izegem. Ik was direct verkocht. Ik schreef me in en ben er nooit meer mee gestopt. Ik voelde me echt herboren.”

Haar man Kobe vond een tweedehands draaitafel in Utrecht. “Met 500 euro in mijn broekzak reed ik naar daar, een beetje benauwd (lacht). Ik installeerde me vervolgens in de kelder van ons vorig huis in de Jan Breydellaan. Er kwamen vriendinnen op bezoek die graag het pottenbakken eens wilden uitproberen. Ze vertelden me dat ik het goed kon uitleggen en dat ik daar iets mee moest doen. Zo ging de bal aan het rollen.”

Olivia begon in 2019 in bijberoep, zette de stap naar voltijds in januari 2021 en begon op 1 oktober aan een nieuw hoofdstuk in de Roeland Saverystraat. “In mijn vorig atelier zat ik in de kelder en begon ik alles in te palmen. Het werd er gewoon te klein. Mijn klantenbestand groeide en mijn ervaren cursisten draaien ook steeds groter. Mijn rekken stonden overvol. Nu kan ik zelfs niet meer bedenken hoe ik dat daar deed?!”

Nieuwe workshops

Keramiek beschrijft Olivia als een eindeloze passie. “Je hebt zeven levens nodig om het allemaal te kennen. Ik leer ook nog steeds bij. Elke vrijdagnamiddag ga ik naar Keramiekatelier Aster en Jasmien. Een heilig momentje waar niets kan tussenkomen.”

Voor het eerst biedt Atelier Olijf ook een ouder-kind workshop aan. “Dat was super, echt heel tof. Samen aan een draaitafel kon je een speld horen vallen (lacht). Ik start binnenkort ook met een glazuurklas. Ik maak alle kleuren zelf en koop niets aan. Hier beneden heb ik mijn eigen labo’tje. Tijdens de workshop leer je verschillende technieken om glazuur aan te brengen. Niet met penseel, maar bijvoorbeeld door te dompelen, spuiten, … de meer ambachtelijk manier.”

Binnenkort staan de lessenreeksen vanaf januari online. Bekijk https://atelierolijf.be/winkel/ voor alle workshops.