Atelier Arena wint innovation award: “Inspiratie komt uit de natuur”

Tijdens de Horeca Expo sleepte het Beernemse Atelier Arena een award voor hun innovatieve keramiek in de wacht. In de categorie ‘Furniture and Decoration’ scoorden Ann-Sophie Ververken en Renaat Steurbaut met hun producten waarbij ze echt varenblad gebruiken.

In verschillende categorieën konden bedrijven producten inzenden voor de innovation awards van Horeca Expo. Bij een aantal producten gebruiken Ververken en Steurbaut echte varenbladeren. “Wij hebben sowieso een passie voor Oosterse materialen en innovatie. Bij deze keramiek gebruiken we echte varenbladeren in het productieproces. Dat kan enkel als het blad in bloei staat en we gebruiken het zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant”, verduidelijkt Ververken.

Atelier Arena werkt lokaal en ambachtelijk in een eigen atelier. “We kiezen ervoor om artisanaal en artistiek te blijven werken, ook al stijgt de vraag. Daardoor rekenen we al snel een productietijd van vier tot zes weken voor ons steengoed. We werken eerst aan het ontwerp en de vorm, maar nadien moet alles nog drogen en bakken. Bovendien is het echt precieziewerk”, gaat Ververken verder. “Daarvoor investeerden we in een nieuwe oven. Die werd volledig op onze maat gemaakt. Alle details moeten juist zitten”, vertelt Steurbaut.

Niet alleen mooi

Aanvankelijk maakte Atelier Arena vooral werk voor de uitvaartsector, maar dat staat ondertussen op punt. Sindsdien gingen de zaakvoerders op zoek naar een nieuwe uitdaging. “We werken veel samen met chefs en zetten in op vernieuwing en creativiteit. Daarvoor onderzochten we zestig soorten klei, uiteindelijk bleken er drie geschikt. In een restaurant moet keramiek niet alleen mooi zijn, maar ook stevig en bestand tegen vocht en vet”, geeft Steurbaut aan.

Inspratie halen de twee naar eigen zeggen vooral uit zichzelf en de natuur. “Al bestuderen we de Japanse cultuur al langer en laten we ons ook daaruit inspireren. Samen met internationale contacten uit de VS en Zwitserland zoeken we de beste en nieuwste technieken”, vertelt Ververken.

“We merken dat veel restaurants met lokale producten willen werken. Dat kan nu niet alleen met voedingsmiddelen, maar ook met keramiek. Onder meer de Mangerie uit Brugge werkt al met onze keramiek. We zijn ervan overtuigd dat onze keramiek een gerecht een totaal andere dimensie kan geven”, besluit Steurbaut.

