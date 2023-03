Astrid Naeyaert start eigen kinepraktijk in Waardamme

Woensdag 1 maart opende de kinepraktijk van Astrid Naeyaert in de Rooiveldstraat 85 in Waardamme. Na meer dan vijf jaar gewerkt te hebben als zelfstandig kinesist bij Tamara Govaert in Zwevezele en bij de praktijk van Paul De Maré in Koolskamp was de tijd rijp om een eigen praktijk in haar woning op te starten.

Astrid (28) is samen met Tom Landschoot (45) en is de mama van Florence (2,5) en van Maxent (1,5). Ze behaalde haar masterdiploma in de kinderrevalidatie en sportrevalidatie aan de universiteit Gent aangevuld met een masterdiploma musculoskeletale revalidatie. Ze gaat nog regelmatig op bijscholing om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen binnen de kinesitherapie.

Combinatie met gezin

“Het is van begin af een wens geweest om een eigen praktijk te hebben. Voor mij was dit het moment om een praktijk thuis op te starten en zo de combinatie met ons gezin met twee kleine kinderen beter in te vullen. Als ik thuis werk kan ik al snel eens een half uurtje vrijmaken voor Maxent en Florence”, zegt Astrid.

Specialisatie

Als we haar de vraag stellen of er nog potentieel zit in een eigen praktijk, antwoordt Astrid: “Zeker in Waardamme, want nu studeer je als kinesist af in een bepaalde specialisatie. Bij mij kan je terecht voor pediatrische, algemene en bekkenbodemrevalidatie maar ook voor pré- en postnatale revalidatie, dry needling en respiratoire kinesitherapie. Maar ik blijf voorlopig wel ook nog werken bij Tamara en Paul en zo kan ik een klantenbestand opbouwen om later dan enkel in mijn eigen praktijk te werken.” (GST)

Meer info: www.kineastridnaeyaert.be of 0485 42 31 87