Astrid en Bo werken tussen de roze muren van hun schoonheidssalon: “Het interieur maakt deel uit van onze totaalbeleving”

Barbiefans, rep jullie naar ‘Miss VDB’ in Sint-Idesbald, want in dit nieuwe beauty- en lifestylesalon is werkelijk àlles roze. Van de muren tot de behandelingszetels en de snoepjes op de toonbank. “‘La vie en rose’ is nu eenmaal mijn levensmoto”, zegt oprichtster Astrid Vandenberghe.

Astrid Vandenberghe (32) was eerder al als make-upartieste aan de slag als ‘Miss VDB’. Onder diezelfde naam opent ze nu haar eigen beauty- en lifestylesalon. “Ik heb mijn masterdiploma bestuurskunde op zak en tot enkele jaren geleden was ik nog werkzaam als politie-instructeur, maar deze carrièreswitch kriebelde al even bij mij. Tijdens de coronaperiode kreeg mijn idee verder vorm en na heel wat bijscholingen ben ik nu klaar om mijn eigen zaak te openen”, vertelt ze.

Roze interieur

Astrid stelde zelf een moodboard op voor het opmerkelijke interieur van ‘Miss VDB’. Vol roze tinten, want daar wordt iedereen volgens haar instant happy van. Met Bo Vermeesch (25) vond ze de ideale sidechick voor haar concept. “Wij leerden elkaar kennen toen ik onlangs het covermodel was voor Westkust Magazine, waarbij Astrid mijn make-up verzorgde voor die fotoshoot. Er was meteen een klik, want wij staan allebei positief in het leven en we delen natuurlijk dezelfde interesses”, zegt Bo. “Ik ben immers schoonheidsspecialiste van opleiding en ik ben ondertussen ook make-upartieste en nagelstyliste.”

Daarmee is meteen duidelijk waarvoor je hier zoal terechtkan. “Ons beauty-aanbod reikt van gelaatsbehandelingen tot make-up, permanente laserontharing, nagels, wenkbrauwen en wimpers. Maar daarnaast is er dus ook een lifestylegedeelte, waarvoor we de ‘roze draad’ gewoon doortrekken. Dan gaat het bijvoorbeeld om interieurspullen, juwelen, parfums en ook wat kledij. Kortom: alles om je als klant een totaalbeleving te bezorgen, zodat je hier met een stralende glimlach en volledig ontspannen naar buiten stapt”, stelt Astrid.

“Iedereen stapt hier stralend buiten”

“Door kwaliteit, een zekere luxe en die beleving centraal te stellen, willen we ons onderscheiden van de vele andere schoonheidssalons in de streek. We denken overigens ook al na over eigen of externe workshops en aan andere samenwerkingen voor leuke events in onze zaak”, pikt Bo in.

“In onze roze wereld voel je je op en top vrouw, al zijn ook mannen zeker welkom. Voor hen hebben we namelijk speciale gelaats-, ontharings- en wenkbrauwbehandelingen, net als enkele mannenproducten”, klinkt het nog.

Dresscode

‘Miss VDB’ opent op vrijdag 1 september met een gratis drankje tussen 14 en 20 uur. Iedereen is welkom in de Strandlaan 283 in Sint-Idesbald, mits … a touch of pink. Daarna is de zaak open op maandag van 14 tot 18 uur, van dinsdag tot en met donderdag van 9 tot 18 uur, op vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Een behandeling reserveren kan op www.missvdb.be.