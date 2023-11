Astrid (50) baat bekende zaak Franco Belge uit in Roeselare: “Onze straat verdient het om te schitteren”

De Franco Belge is een begrip in Roeselare. Dat beseft Astrid Debeuckelaere ook. Zij nam in 2002 de winkel in de Noordstraat over van haar mama en ze is een even gedreven handelaar. Maak kennis met een dame die bijna alles verkoopt van poetsproducten.

De Franco Belge is een huis van vertrouwen met een lange geschiedenis…

“Franco Belge was eigenlijk een keten met 125 winkels. Het hoofdkwartier was in Brugge. In de jaren 80 ging die keten failliet maar de betere winkels konden overgenomen worden als zelfstandige zaak. Mijn mama is in 1963 gestart in de Franco Belge in de Noordstraat en zij kon de winkel overnemen. De Roeselaarse winkel was de derde grootste en beste Franco Belge-winkel van alle 125 en mama was de enige vrouw die aan het hoofd stond van een Franco Belge.”

“Vreemd, maar ik moet dit verhaal nu nog vaak doen. De mensen zijn echt wel geïnteresseerd in de geschiedenis van de winkel. Op 1 april 2002 heb ik dan de winkel overgenomen van mama.”

Heb je er enig idee van hoeveel producten je verkoopt?

“Goh, ik schat dat dit toch om en bij de 3.000 artikelen zijn. De inventaris is inderdaad geen periode waar ik naar uitkijk. (lacht) Ik heb daar een week voor nodig. Ik tel nog handmatig, ja. En eigenlijk gaat het nog relatief vlot: ik doe per slot van rekening alle aan- en verkopen en ik doe ook de boekhouding van de zaak.”

Zijn er klanten die ooit zaken hebben gevraagd die jullie niet hebben?

“Maar ja, zo krijg ik bijvoorbeeld soms de vraag welke sigaretten ik verkoop. (lacht) Echt waar. Maar ik ben eigenlijk gespecialiseerd in het behandelen van vlekken en het onderhoud in en rond het huis en van die zaken heb ik toch bijna alles in huis. Ze noemen mij dan ook dikwijls de Tante Kaat van Roeselare. Alle onderhoudsproducten en degelijk advies, dat zijn de zaken waar de Franco Belge goed in is.”

Is er plaats voor een winkel als de Franco Belge in een stadscentrum?

“Ik vind van wel. Dat zorgt voor afwisseling en diversiteit in het stadscentrum. Het zou maar een saaie bedoening zijn als het allemaal dezelfde winkels zouden zijn in een shoppingstraat. Alhoewel er een hardnekkig gerucht de ronde doet dat de Franco Belge de deuren zal sluiten, maak ik hier van de gelegenheid gebruik om dat voor eens en altijd te ontkrachten: de Franco Belge sluit niet! Meer nog, na een jaartje afwezigheid, zijn we dit jaar opnieuw present met een stand op de Roeselaarse jaarbeurs. Wie ons een bezoekje wil brengen in de Expohallen, kan dat dus nog enkele dagen doen.”

“Met Secret Santa zullen er heel veel geschenken zijn”

Een winkel uitbaten, is dat eigenlijk een jeugddroom die uitkomt?

“Niet echt, ik wist wel al heel vroeg dat ik ooit een zelfstandige activiteit wilde doen maar dat moest niet per se gebonden zijn aan een product. Ik heb bedrijfsmanagement gestudeerd in combinatie met talen. Ik heb in het kader van een Erasmusproject ook drie maanden in Parijs gewoond. Daar zijn mijn man en ik trouwens een koppel geworden. We kenden elkaar wel al een tijdje als vrienden maar in Parijs zijn we blijven ‘plakken’” (lacht)

“Ik heb dan eerst als consultant bij Price Waterhouse Coopers in Zaventem gewerkt vooraleer te beginnen als beleggingsadviseur bij KBC. Pas na enkele jaren ben ik dus zelfstandige geworden.”

De Noordstraat is opnieuw een dynamische straat geworden…

“Leuk, hé? Er zit opnieuw poer in de commerce van de Noordstraat. We willen inderdaad weer een fantastische dynamiek in onze straat brengen en we hebben zelfs een comité gevormd en een WhatsAppgroep. Onze straat verdient het om in de kijker te komen, om te schitteren. Wist je trouwens dat er maar een paar panden leegstaan in de Noordstraat? Er zijn heel veel nieuwe zaken met jonge handelaars bijgekomen en daar zijn veel leuke winkels en boetieks bij. In de Noordstraat vind je trouwens geen ketens. Wij proberen iedere zaak te betrekken in ons verhaal en dat lijkt aardig te lukken.”

Plannen jullie nadat jullie de Noordstraat in het roze hebben gestopt voor het Weekend van de Klant een nieuwe actie in december?

“Onze volgende themashopping is Nordic en vindt inderdaad in december en rond de eindejaarsperiode plaats. De winter staat dan voor de deur, het zal misschien al iets kouder zijn en het evenement gaat uit van de ‘Noord’straat. Nordic dekt dus volledig de lading. Onze tweede actie zal nog spraakmakender worden dan onze eerste met de roze lopers. Met Secret Santa zullen er voor de klanten heel veel geschenken zijn en leuke zaken te beleven vallen.”

Is het goed commerce doen in Roeselare?

“Ja, maar zoals in alle steden moet je er veel voor doen. Er is het onlinegebeuren en veel mensen blijven ook weg uit het stadscentrum. Gelukkig zet de stad Roeselare alle zeilen bij om de handelaars te ondersteunen.”

“En als retailer moet je kwaliteitsvolle producten verkopen, een perfecte productkennis hebben en een supervriendelijke service bieden.”