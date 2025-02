Asperges Bossuyt opent tijdelijke vestiging in Knokke-Heist: “Hier zit een publiek dat weet wat lekker is én het weet te appreciëren”

In de Lippenslaan in Knokke-Heist opent op 15 maart een tijdelijke vestiging van Asperges Bossuyt. De West-Vlaamse teler wil het aspergeseizoen ten volle benutten en richt daarvoor zijn vizier op de kustgemeente. “Hier zit een publiek dat weet wat lekker is én het weet te appreciëren”, zegt Kris.

Nog even wachten en dan gaat het aspergeseizoen officieel weer van start. Dé tijd van het jaar voor teler Kris Bossuyt (49) uit Oostrozebeke. Aspergehoeve Bossuyt is een familieboerderij in het hart van het Belgische platteland, die bekend staat om haar rijke traditie in het telen van hoogwaardige asperges. De boerderij wordt al generaties gerund door dezelfde familie. “Kwaliteit staat bij ons centraal. Dat willen we nu ook leveren in Knokke-Heist.”

Ruim aanbod

“We dachten er al langer aan om een tweede, tijdelijke vestiging te openen los van onze hoevewinkel in Oostrozebeke”, vertelt Kris. “Alleen moest het ver genoeg zijn van de boerderij. Want mensen komen echt wel van ver naar hier om onze producten te kopen.” De keuze viel uiteindelijk op de kust en meer bepaald de Lippenslaan in Knokke-Heist. In het midden van de winkelstraat opent de pop-up op 15 maart de deuren tot 15 juni. “Het volle aspergeseizoen dus. Weet je dat ik hier de voorbije dagen al heel wat mensen tegen het lijf liep die al klant zijn bij ons? Dat sterkt me wel in de overtuiging dat deze locatie, ondanks dat het ergens een gok blijft, een goede keuze is geweest. In Knokke-Heist zit ook een publiek dat weet wat lekker is én het weet te appreciëren.”

De klanten mogen zich vanaf midden maart aan heel wat lekkers verwachten. Want behalve verse en geschilde asperges, biedt Kris ook bereide gerechten, soep, aspergekroketten, aperitiefhapjes en zelfs gin aan. “Eigenlijk vind je bij ons alles behalve het dessert”, glimlacht de man. “Versheid en kwaliteit staan daarbij steeds voorop. Bij asperges maakt de versheid van het product een groot verschil. Bij ons is die gegarandeerd. Wat we vandaag oogsten, ligt morgen in de winkel.”

Dat Kris nog steeds alles rechtstreeks aan de man wil brengen, is volgens hem een bewuste keuze. “Ik zou perfect al mijn asperges naar de veiling kunnen brengen, maar dan verlies ik het persoonlijk contact met de mensen. Ik kijk mijn klanten graag nog eens persoonlijk in de ogen. Kijk, ik wil absoluut niet de grootste zijn, maar wél bij de beste. Wat ons onderscheidt, is niet alleen de smaak van de asperges, maar ook de zorgvuldige, bijna ambachtelijke aanpak vanaf het moment dat de eerste scheuten uit de grond komen”, besluit Kris enthousiast. (MM)