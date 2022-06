Argentakantoor Lombardsijdeis ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur

Het Argentakantoor Lombardsijde kroonde zich tot ambassadeur van de communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ en niet het kantoor Middelkerke, zoals onlangs in een persbericht te lezen was. “Dit misverstand doet natuurlijk niets af aan de kwaliteiten van het Argentakantoor in Middelkerke”, zegt OC West, de initiatiefnemer van deze campagne.

Argenta Lombardsijde is een dynamisch en enthousiast kantoor onder leiding van Geertrui Tack (39) en Gilles Moeyaert (37). Het lag voor de hand dat Geertrui Tack in het bankwezen zou stappen. Haar moeder Johanna Hessels startte in 1982 thuis met een Argentakantoortje. Het bankkantoor bestaat dit jaar dus 40 jaar.

“In 2004, na mijn studies in Gent, ben ik mee in de zaak gestapt en in 2012 namen Gilles Moeyaert en ik de zaak over. In juli 2019 investeerden we in een nieuw bankkantoor in Lombardsijde, met een bankautomaat. Begin 2020 kwam Dominiek Dewitte erbij. Het was ook in dit coronajaar dat we het Argenta kantoor in Nieuwpoort hebben overgenomen en kort nadien kwamen Christinne Lens en Veerle Vanleenhove het team versterken. Zo hebben we een goed team om zowel onze klanten in Lombardsijde als in Nieuwpoort een goede service aan te bieden”, klinkt het.

“Blijkbaar wordt dit geapprecieerd want we werden verkozen tot de ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’-actie”, zegt Geertrui. (PG)