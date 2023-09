Ardo streeft naar duurzaamheid in de productie én op het veld van de telers

Ardo, wereldspeler op vlak van vriesverse groenten, fruit en kruiden, zet al jaren in op energiezuinigheid en hergebruik van water in haar productiesites. Het bedrijf integreert nu met het Mimosa+-programma regeneratieve landbouw in haar bedrijfsstrategie. Van 12 tot 16 september was er een duurzaamheidsevent ‘Let’s Meet in The Field’. Minister van Energie Tinne Van der Straeten was er dinsdag ook te gast in het kader van een Voka Zomerstage.

Ardo zet al jaren in op duurzame productie van vriesverse groenten, kruiden en fruit én een goede samenwerking met de landbouwers. Een 45-tal landbouwers uit de regio kunnen al enkele jaren via speciaal aangelegde leidingen gebruik maken van gezuiverd afvalwater van het bedrijf. 4800 drijvende zonnepanelen op een groot irrigatiebekken zorgen er nu ook voor dat Ardo 10% van haar energiebehoefte dekt. In 2030 moet dat volgens ceo Gabrielle Katwijk 30% zijn.

Regeneratieve landbouw

“De klimaatverandering zorgt ervoor dat de rendementen van de teelten daalt en dat vraagt bijkomende actie”, zegt Ceo Gabrielle Kalkwijk. “In 2011 lanceerde Ardo het Mimosa-programma (Minimum Impact Maximum Output Sustainable Agriculture). Nu zet het bedrijf een volgende stap en wil het met Mimosa+ samen met de telers klimaatbestendigheid opbouwen rond de principes van regeneratieve landbouw. Ardo kijkt verder dan alleen maar de teelt en wil niet alleen negatieve milieueffecten minimaliseren, maar ook ecosystemen verbeteren en herstellen om zo de impact van klimaatsverandering op de landbouw te verminderen. Dit kan door de bodemkwaliteit te verbeteren, koolstofvastlegging te bevorderen en biodiversiteit te ondersteunen.”

Ardo legde tegenover haar hoofdzetel een demoveld aan met liefst 55 verschillende groenten en kruiden waarin ze het belang van regeneratieve landbouw demonstreren.

Down to earth

“Ardo is een heel intrigerend bedrijf dat onderzoekt hoe we kunnen zorgen voor voldoende voedsel in tijden van klimaatverandering”, zei de minister. “We zijn hier in West-Vlaanderen en het West-Vlaams ‘Down to Earth’ komt hier heel erg naar boven. Als de temperatuur stijgt is er minder voedselopbrengst en meer voedsel nodig om de planeet te voeden. Ardo toont hoe we dat in de toekomst moeten aanpakken en dat is heel bijzonder! Ik hoop echt dat we het probleem kunnen oplossen.” (IB)