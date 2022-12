Aqualex Concept Store wint titel ‘mooiste totaalinrichting van België’

De Aqualex Concept Store langs de Kustlaan in Knokke-Heist – een combinatie van kunstgalerij en showroom voor designkranen – kreeg van het vakblad Decoratie de titel ‘mooiste totaalinrichting van België’. De jury loofde onder meer de excentrieke, organische vormgeving en het gebruik van duurzame materialen.

De concept store van Aqualex in de Kustlaan in Knokke opende zijn deuren niet toevallig op Wereldwaterdag 23 maart 2022. Je kunt er genieten van kunstwerken en designobjecten met als centraal thema ‘water’ en natuurlijk kun je er de designkranen en drinkwatersystemen van Aqualex ontdekken. Aqualex is gelegen in Deerlijk en werd in 2010 opgericht door Alexander Vanlerberghe, de man die vandaag nog steeds aan het hoofd van het bedrijf staat. Het bedrijf ontwikkelt drinkwatersystemen en multifunctionele designkranen voor gekoeld, bruisend en heet water. Met de opening van de concept store in Knokke wilde het bedrijf ook een kunst- en designminnend publiek, op een exclusieve locatie, laten kennis maken met de wereld van Aqualex.

En het interieur van de zaak, precies uitgewerkt in compartimenten met lichtgevende bogen, is inderdaad indrukwekkend. Dat stelde ook de jury van de Decoratie Awards 2020 vast. De Aquelex werd namelijk uitgeroepen tot winnaar in de categorie Totaalinrichting. “De jury loofde de excentrieke, organische vormgeving, de moeilijkheidsgraad van de afwerking en het gebruik van duurzame materialen zoals gerecycleerde petflessen”, zegt Kevin de Caluwé, CMO bij Aquelex.

Voor de uitwerking van deze concept store werkte Aqualex samen met KNAP interieur voor het schrijnwerk en de inrichting, met Twee Twaalf Architecten voor de projectopvolging, met Wolfcarius Painting voor de schilderwerken en met Ocular voor de dynamische verlichting.

“Een eenvoudige opdracht was het niet, want het pand was smal, laag een diep. Dus het tegengestelde van wat je van een showroom verlangt. Maar de ontwerpers en vakmensen zijn er toch in geslaagd een centrale, cilindervormige corridor te maken die de passanten als het ware binnen zuigte in de ruimte”, zegt Kevin de Caluwé van Aqualex.

“We zijn heel tevreden met deze titel van mooiste totaalinrichting van Belgie; dat spreekt. En het is trouwens al de tweede bekroning in korte tijd, want de Aqualex Store werd ook vierde bij de internationale World Interior News Awards.”