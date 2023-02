Aquafin kiest voor Gullegemse CGK Group voor de vervanging van Vlaamse ijzerchloridetanks

Aquafin is verantwoordelijk voor 88 procent van de zuivering van alle huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen, het bedrijf tekende onlangs een contract met CGK Group uit Gullegem voor de vervanging van de 20 jaar oude ijzerchloridetanks in heel Vlaanderen.

Met de vervanging van meer dan 70 tanks gaat een investering van ruim drie miljoen euro gepaard. Wat betekent dat drie nieuwe medewerkers hierdoor gedurende vier jaar werkgarantie hebben. Het is het grootste contract in de geschiedenis van de groep.

In 2004 versmolten Charle Industries, Gedeco en K-Construct tot CGK. Na nog een aantal cruciale overnames werd het in 2016 CGK Group.

De groep telt 90 medewerkers en realiseerde in 2022 nog een omzet van om en bij 17 miljoen euro.