Aquaduin gehuldigd voor waterzuivering met wilgen: extra lof na binnenhalen Blue Innovation Captain Award

Eind december vorig jaar werd drinkwatermaatschappij Aquaduin in Antwerpen gelauwerd om haar innovatieve afvalwaterbehandeling met wilgen. Dat leverde het bedrijf de Blue Innovation Captain Award op. Als kers op de taart werd Aquaduin hiervoor door het gemeentebestuur nog eens extra gehuldigd, in gemeentehuis de Kokpit.

De Blue Innovation Awards zijn een initiatief van de Blauwe Cluster om vernieuwende projecten, producten en diensten in de blauwe economie in de schijnwerpers te plaatsen. Het project van Aquaduin werd door de Blauwe Cluster geselecteerd. Met dit project wordt onderzoek verricht naar het potentieel van wilgenvelden om afvalwater verder te zuiveren. Dit kan helpen om het structurele watertekort aan te pakken. Waterschaarste is door de klimaatverandering een actueler thema dan ooit. Alle inzendingen werden beoordeeld op basis van vijf criteria: het innovatieve karakter, de link met economische activiteiten in, op en aan zee, het marktpotentieel, de internationale ambities en uitstraling, en de link met de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties.

Sinds 2002, ruim twintig jaar al, produceert Aquaduin drinkwater van gezuiverd huishoudelijk afvalwater. De overblijvende geconcentreerde afvalstroom kan Aquaduin nu dankzij het gebruik van wilgen die zijn aangeplant in een wilgenveld verder behandelen. Zo wordt 30 tot 40% extra stikstof en zo’n 20% extra fosfor uit het (mariene) milieu gehouden. De wilgen leveren bijkomend waardevolle grondstof die kan worden ingezet als biomassa, oeverversterking, bouwmateriaal en alternatieve koolstofbron. Het wilgenveld behandelt jaarlijks 600.000 tot 800.000 m³ concentraat. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 8.500 m². Deze behandeling zal de waterkwaliteit van het geloosde water verbeteren en draagt zo bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals.

Ambassadeur

“Aquaduin is al jarenlang een enorm waardevolle ambassadeur van onze gemeente en de regio”, benadrukt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Drinkwater is het enige levensmiddel dat bij je thuis wordt geleverd. Onze drinkwatermaatschappij is 24/24 uur, alle dagen van het jaar, in de weer om het water van bron tot kraan te bewaken, zodat het geleverde drinkwater van uitstekende kwaliteit is.” (Myriam Van den Putte)