Apple-verdeler Lab9 breidt uit en neemt 15 vestigingen van concurrent Switch over

Lab9 Stores, die momenteel vooral in West-Vlaanderen actief is, breidt uit. De verdeler van Apple-toestellen neemt maar liefst 15 winkels en de volledige Applehersteldienst van Switch over. Daarmee wordt Lab9 Stores de grootste Apple Premium Reseller in België.

Met 11 locaties was Lab9 Stores één van de grootste Apple Premium Resellers in het land. Dat wil zeggen dat ze, onder strenge controle van de technologiegigant zelf, gespecialiseerd zijn in Apple-producten en die dus ook mogen verkopen. In onze provincie kun je een Lab9 Store vinden in Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare.

26 locaties

Door de overname van maar liefst 15 Switch-locaties stoot Lab9 Stores promp door naar de eerste plek. Het gaat over vestigingen in onder andere Antwerpen, Doornik, Brussel, Mechelen en Turnhout. Met 26 winkels is het merk nu de grootste reseller van Appleproducten. Voormalig concurrent Switch verdwijnt zo uit het straatbeeld. Een 100-tal medewerkers maakten ook deel uit van de overeenkomst en worden nu onder de vleugels van Lab9 genomen.

De komende weken worden de nieuwe locaties volledig klaargestoomd om begin juni zowel B2B als B2C-klanten te verwelkomen in het APR-winkelconcept van Lab9. Naast de verkoop van Apple-toestellen en een breed assortiment aan premium accessoires kunnen klanten ook in de winkels terecht voor verschillende hersteldiensten.

“We geloven in de kracht van onze Apple Premium Reseller-status, die door Apple trouwens streng gecontroleerd wordt. Die status garandeert dat we het hoogste niveau van klantenbeleving bieden aan klanten, zowel particulier als professioneel. Het gaat dan over de beleving van de Apple-toestellen in de winkel, over het hele verkoopproces dat vlekkeloos moet verlopen, het feit dat we de klant in de winkel omringen met de juiste kennis, en over de service die we aanbieden”, aldus CEO van Lab9 Group Geert Coolman.