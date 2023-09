Apothekeres Lhuna lanceert eigen modelabel met jumpsuits van hennep: “Duurzaamheid als rode draad”

Lhuna George werkt als apothekeres bij AZ West Veurne, maar heeft een bijzonder bijberoep. Onder de noemer ‘Suze & Ally’ verkoopt ze namelijk haar eigen jumpsuits, die uitblinken in duurzaamheid en comfort. “Ze zijn vervaardigd uit hennep en voelen aan als een tweede huid.”

Het idee om een eigen kledingmerk te lanceren, ontstond voor Lhuna George (28) drie jaar geleden al. “Toen ging ik in heel wat fysieke en onlinewinkels op zoek naar een passende jumpsuit voor een trouwfeest, maar ik keerde van een kale reis terug. Uit frustratie zei ik dat ik mijn pak dan zelf wel zou maken”, begint ze.

“Ik studeerde evenwel af als apothekeres en weet dan ook helemaal niks af van de modewereld. Toch was ik nieuwsgierig om te weten hoe dat in zijn werk kon gaan. Daarom zocht ik naar de juiste contacten die mij konden begeleiden bij de stofkeuze, de ontwerpen en de productie, om zo mijn ideeën tot uitvoering te brengen.”

Hennep

Lhuna had al snel voor zichzelf uitgemaakt dat het om een duurzame stof moest gaan. “Anno 2023 kun je namelijk niet ondernemen zonder met duurzaamheid bezig te zijn”, vindt ze. “Industriële hennep heeft de voordelen dat de plant snel groeit en daarvoor weinig water of pesticiden nodig heeft. Het is trouwens familie van cannabis, maar heeft geen hallucinogene werking. Van mijn jumpsuits kun je dus niet high worden”, verzekert ze.

“Van mijn jumpsuits kun je niet high worden”

“Daarna vroeg ik verschillende hennepstoffen aan bij een leverancier. Niet alleen om die zelf eens te dragen, maar ook om ze te wassen en te strijken. Eenmaal ik de juiste stof had gevonden, liet ik daarmee vijf verschillende modellen van jumpsuits maken. ‘Suze & Ally’ staat trouwens voor sustainable en naturally. De stof is duurzaam en voelt heel natuurlijk aan; als een tweede huid”, legt Lhuna uit. “De zoektocht naar de juiste, Europese productiepartner verliep vervolgens wat stroef. Vorig jaar trok ik hiervoor naar een bedrijf in Portugal, maar hun resultaten beantwoordden niet aan mijn verwachtingen. Uiteindelijk werden de patronen en samples in Roeselare gemaakt en is mijn eerste collectie nu in Polen gefabriceerd.”

Webshop

Die eerste lading telt maar liefst 275 stuks, die Lhuna nu aan de vrouw wil brengen. “Het gaat dus om vijf modellen die allemaal verkrijgbaar zijn in vier verschillende kleuren en waarvan ik telkens enkele maten bestelde, van XS tot XL. In eerste instantie wil ik die jumpsuits via mijn webshop verkopen en versturen. Mijn doel is om die later ook in één fysieke winkel per provincie in de rekken te zien hangen, wanneer het merk wat bekendheid heeft verworven. Al moeten die winkels dan ook wel aansluiten bij mijn waarden”, stelt ze.

“Mijn ultieme doel is dat mensen meteen aan ‘Suze & Ally’ denken, als ze op zoek zijn naar een jumpsuit”, zegt oprichtster Lhuna George. © Clausable

Dan doelt Lhuna niet alleen op de duurzame stof. “Omdat ik fast fashion wil tegengaan, zullen die eerste modellen altijd beschikbaar blijven. Ze zijn dus seizoen- en tijdloos. Verder vind ik het belangrijk dat de productie zo lokaal mogelijk en in ethische werkomstandigheden gebeurt en dat er hiervoor geen transporten uitsluitend voor mij plaatsvinden. Dat sluit ook allemaal aan bij mijn duurzaamheidsvisie.”

Toekomst

Het modelabel is nu nog maar pas opgericht, maar wat brengt de verdere toekomst voor Lhuna en ‘Suze & Ally’? “Zelf wil ik niet zozeer achter een toonbank staan”, verrast ze enigszins. “Er schuilt geen verkoopster in mij, dus wil ik liever als apothekeres aan de slag blijven. Met die beide jobs heb ik mijn handen nu meer dan vol. De contacten via sociale media volstaan trouwens voor mij, om feedback van klanten te krijgen. Bij de verdere uitbreiding van het merk wil ik het voorlopig bij jumpsuits houden, want daarvoor zijn er zeker nog mogelijkheden genoeg. Zo denk ik al na over matching jumpsuits voor mama’s en kindjes, of aan mannen- of unisex-exemplaren”, verklapt ze alvast.