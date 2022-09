Apotheek Maertens klaar na verbouwingen

Tania Maertens (47) van de gelijknamige apotheek in de Astridlaan 4 is terecht tevreden over de nieuwe apotheek. Tania werkt samen met haar echtgenoot Koen Reynaert, die de technische kant van het reilen en zeilen van de apotheek voor zich neemt en apotheker Sophie.

“In 2003 hebben we deze apotheek overgenomen en slechts een beetje aangepast. In 2006 was er de grote verbouwing waarbij we als één van de eersten in België gebruik maakten van een robot. In de huidige setting is er een intieme hoek gemaakt, die dient om bijvoorbeeld bloeddrukken te meten of het medicatieschema op te stellen. Ons assortiment is ruimer geworden en er zijn drie toonbanken in plaats van twee, die breder uit elkaar staan zodat er meer privacy is. We zijn trouwens naarstig op zoek naar een derde apotheker”, klinkt het bij Tania. (JW)