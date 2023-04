Apotheek Hanne Martens brengt het nodige tot bij u

In de stad rijdt sinds kort een opvallende bestelwagen rond. Het is het busje van Apotheek Hanne Martens, dat met zijn bestickering en nummerplaat ‘ALLESVRIJ’ een verwijzing naar de slogan ‘Alles voor u’ -, opgemerkt wordt. “We willen hiermee de positieve ingesteldheid en het uitgebreide aanbod van de apotheek doortrekken tot aan de mensen hun voordeur”, zegt Hanne Martens. “Het is een antwoord op steeds korter wordende ziekenhuisopnames en langer thuis wonen. Deze trends doen niet alleen de vraag naar thuiszorgmateriaal groeien, maar ook service aan huis is op die momenten meer dan welkom. Daarom zetten we nu nog meer in op leveren van medicatie. Zo kunnen we eventueel de mantelzorger sparen. Ook grotere zaken zoals incontinentiemateriaal, een rolstoel of zelfs een bed brengen we aan huis.” Wie meer wil weten over deze besteldienst of er meteen beroep op wil doen, kan contact opnemen via 059 26 60 02, info@apotheekhm.be of info vinden op www.apotheekhm.be. Op de foto zien we Hanne Martens, Florence Vercruysse en Sofie Sanders. (foto LIN)