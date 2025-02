Apotheek Beke-Debusschere opent een tweede vestiging in Deerlijk: “Ruimere openingsuren”

Els Danneels geeft de fakkel van haar apotheek in de Harelbekestraat door aan Apotheek Beke-Debusschere. Heidi Beke en Nikolaas Debusschere openen hiermee een tweede vestiging in Deerlijk.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn kindje in goede handen is”, stelt Els Danneels. “Na jaren met hart en ziel mijn apotheek uitgebaat te hebben, laat ik met veel vertrouwen mijn apotheek over aan Apothekers Beke-Debusschere. Zij baten al 24 jaar een apotheek uit in de Hoogstraat 43. Samen met hun team van zeven gedreven apothekers staan zij sinds deze week in voor de farmaceutische zorg. Toen ik tijdelijk zonder personeel zat, sprongen zij bij en hebben ze zelfs de wachtdiensten gedurende twee jaar overgenomen. Nadien volgde een gesprek en het klikte meteen.Zelf blijf ik nog halftijds actief zodat ik samen met hun team de vertrouwde service kan verderzetten.”

Moderne zorg

“Ook wij zijn trots en heel enthousiast”, vullen Heidi Beke en Nikolaas Debusschere aan. “Samen met ons topteam en met Els erbij zullen we de zorg en service, die onze klanten gewoon zijn, met veel passie en goesting verderzetten. De gezondheid van de mensen blijft onze prioriteit, nu op twee locaties. Het voelt als een logische en mooie stap. De afgelopen twee jaar hebben we haar ondersteund bij wachtdiensten en drukke momenten. We zijn dan ook dankbaar dat Els, die nog halftijds actief blijft, haar apotheek in onze handen legt. We willen blijven investeren in moderne zorg en service. Bovendien worden de openingsuren uitgebreid, zodat iedereen nog beter geholpen wordt. We zijn voortaan open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 18.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. We kijken er enorm naar uit om iedereen te verwelkomen in de Hoogstraat en de Harelbekestraat.”