Antonio (45) opent salon ‘Beauty in Bruges’ en schenkt deel opbrengst aan vzw People for People: “We willen iets teruggeven aan gemeenschap”

In de Philipstockstraat 4 in Brugge, op een steenworp van de Markt, is Antonio Hanna (45) van start gegaan met Beauty in Bruges, een veelzijdig schoonheidsinstituut waar zowel dames als heren welkom zijn voor haarverzorging. Vanaf 7 januari breidt het salon zijn diensten uit met nagelverzorging, massages en zelfs een tattoosalon.

Het nieuwe salon bevindt zich in een pand dat jarenlang leeg stond en ooit een ‘dagwinkel’ huisvestte. Nu ademt het gebouw nieuw leven als een allround schoonheidssalon, het geesteskind van Antonio Hanna. Antonio, een Koerdische Irakees die sinds 2005 in België woont, is een man met vele talenten en ambities. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stelde hij zich kandidaat voor de lijst Voor Brugge. “Ik heb jarenlang als chef-kok gewerkt, onder andere in het casino van Knokke en op de Markt in Brugge”, vertelt Antonio. “Daarnaast was ik privékok en had ik de eer om te koken voor enkele internationaal bekende voetballers.”

Antonio is niet alleen ondernemer, maar ook voorzitter van de vzw People for People, een organisatie die mensen in nood ondersteunt en integratie stimuleert in Brugge. “Deze zaak is meer dan een onderneming; het is een manier om iets terug te geven aan de gemeenschap. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw”, legt hij uit.

Ervaren team

In het salon laat Antonio de praktische kant over aan een team van specialisten. Voor herenkapsels en baarden heeft hij de ervaren kapper Hunnar Saleh (30) aangetrokken. Voor dames zal een kapster uit Oostende het team versterken. “We zijn gestart als kapsalon en barbier, maar vanaf de tweede week van januari breiden we uit met een nagelsalon, massages en zelfs een tattoosalon op de bovenverdieping”, aldus Antonio. “We werken uitsluitend samen met gespecialiseerde vakmensen.”

Het opstarten van de zaak was geen eenvoudige klus. “Het pand was behoorlijk verloederd en we hebben maandenlang hard gewerkt om alles te renoveren en opnieuw in te richten”, vertelt Antonio. “Maar het resultaat mag er zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Beauty in Bruges een echte meerwaarde biedt voor Brugge.”